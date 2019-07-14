الامارات | نسيبة يفتتح معرض العلاقات الإماراتية - النرويجية

شكرا لقرائتكم خبر عن نسيبة يفتتح معرض العلاقات الإماراتية - النرويجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح وزير دولة، زكي أنور نسيبة، معرض العلاقات الإماراتية - النرويجية بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، وسفير مملكة النرويج لدى الدولة، بينس أيكوس.

وأكد نسيبة أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات المعرفية والثقافية. وأوضح أن هذا المعرض يقام بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عاماً على التبادل الثقافي بين النرويج والإمارات. وقال الوزير الإماراتي إن العالم أصبح ينظر للإمارات كدولة رائدة في كثير من المجالات، في مقدمتها الاستثمار في خير الإنسانية، لافتاً إلى أن ثروة الدولة الحقيقية وقوتها تكمنان في تكريس الابتكار وتعزيز الثروة الفكرية، من خلال انفتاحها على ثقافات وحضارات شعوب العالم وإقامة جسور التعاون معها، في إطار التسامح وخدمة الإنسانية.

من جانبه، قال السفير النرويجي لدى الدولة إن دولة الإمارات، هي أكبر شريك تجاري للنرويج في الخليج، ومن الوجهات المفضلة للنرويجيين للعمل وقضاء العطلات.

وذكر أن معرض «النرويج - الإمارات: 40 عاماً من الثقافة» يروي قصة تطور العلاقات بين البلدين الصديقين، وكيف تطورت دولة الإمارات من البيوت الخشبية إلى ناطحات السحاب، خلال أربعة عقود فقط، الأمر الذي يعد معجزة حقيقية.