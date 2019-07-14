الامارات | ماجدة الرومي: كأننا الإخوة الأعداء صرنا

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي: كأننا الإخوة الأعداء صرنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخّرت المطربة، ماجدة الرومي، حفلها في مهرجانات جونية الدولية، أول من أمس، لإطلاق نداء سلام ومحبة وتصالح إلى كل اللبنانيين، وفي مقدمتهم المسؤولون في أرفع المناصب.

ومن فوق المسرح خاطبت الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأوجاع ومخاوف أبناء وطنها الذين حضر منهم الآلاف للحفل، قائلة: «أنا مثل كل هؤلاء الناس عندي صرخة، وأود أن أقول لفخامة الرئيس، متوجعين نحن من السجالات التي تحصل بوسائل الإعلام، من التقاتل، هذا الذي يحرق قلوبنا، بحس كأننا نعيش ببيت الإخوة فيه بيتقاتلوا.. الإخوة الأعداء صرنا».

وافتتحت الرومي حفلها بأغنيتها الشهيرة «عم يسألوني عليك الناس»، قبل أن تعلّق أن إحياء المهرجانات وليالي السهر في لبنان، بعد كل المراحل التي مر بها، يشكّل هدية ونعمة من السماء، ثم غنت من جديدها أغنية «لا تزعل مني وتروح».

كما قدمت على مدى أكثر من ساعتين أغنيات صارت من الذاكرة اللبنانية والعربية، فغنت «كلمات» و«كن صديقي» و«طلّي بالأبيض طلّي يا زهرة نيسان» و«اسمع قلبي» و«ميلي يا حلوة» التي أدتها بمرافقة فرقة دبكة راقصة.