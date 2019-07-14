الامارات | أفراح الخوري والحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الخوري والحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد نور الخوري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة يوسف محمد يوسف الحمادي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة للأفراح في أبوظبي، عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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