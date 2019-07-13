محمد اسماعيل - القاهرة - "حياة متوقفة".. 7 علامات تخبرك أنك مستنزف عاطفيًا

كتبت - لمياء يسري:

يكرس الكثيرون حياتهم في علاقات لا تلبي احتياجاتهم العاطفية، ما يسقطهم دائمًا في دائرة الإحباط، ويصعّب التواصل فيما بينهم، وكذلك القدرة على العطاء.

بالتأكيد لا توجد علاقة مثالية، ولكن إذا كنت تشعر دائمًا بالتوتر عندما تفكر في شريك حياتك، والإرهاق أثناء قضاء الوقت معه، فهذا يعني أن علاقتك تشكل خطرًا على صحتك العقلية.

وبحسب ما أوضحه خبراء للصحة العقلية والعلاقات لموقع INSIDER فإن هناك علامات تشير إلى أن العلاقة تتحول من الوفاء العاطفي إلى الابتزاز والاستنزاف العاطفي.

1. القلق الدائم

قالت الدكتورة تريشيا ولانين، عالمة نفسية إكلينيكية ومؤلفة، إن الاستنزاف العاطفي يبدأ عندما نفكر في مشاكل شريك الحياة أكثر من التفكير في تحقيق السعادة.

وأضافت أن من المهم تقديم الدعم اللازم إلى الشريك إذا ما كان يمر بأزمة، وتشجيعه لأن يعود لأفضل حالاته، موضحةً أن هناك فارق بين هذا الموقف وأن يترك شريك حياتك كل شيء فوق عاتقك لتعيش أنت مشاكله بدلاً عنه.

2. الانتقاد الدائم

إذا كان شريك حياتك يتهمك دائمًا بعدم الاهتمام والإهمال رغم أن ذلك غير صحيح، فهذا يجعل العلاقة غير صحية على الإطلاق، ويفقد الحب شرارته الأولى.

وقد حذرت كارولين مادن، المتخصصة في العلاقات الزوجية، من قلة الدعم العاطفي بين الشريكيين، لأنه يؤثر بالسلب على رغبة كل منهما تجاه الآخر.

3. التقييد النفسي

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في هذه الحالة تجد نفسك غير قادر على التصرف بطبيعتك مع شريكك، لا تستطيع التعبير عن أرائك أو مشاركة عواطفك معه.

ويقول شيرلين تشونغ، أخصائي التعافي السريع، إن هذه الحالة تشبه المشي على قشر البيض، بسبب كثرة القلق من ارتكاب الخطأ.

4. الرغبة في الجلوس وحيدًا

أن تشتهي الجلوس وحيدًا طيلة الوقت، والبعد عن شريك حياتك.

5. البعد عن الأصدقاء

يؤثر الاستنزاف العاطفي على طريقة التعامل مع الأصدقاء، إذ يستهلك أوقاتنا وطاقتنا وقدرتنا على التفاعل مع دائرة الأصدقاء.

6. الإرهاق الجسدي

تشعر في هذه الحالة أنك منفصل تمامًا عن الأشياء من حولك، ذلك لأن الصحة العقلية البدنية ترتبط بشكل وثيق ببعضها البعض.

ربما لا تستطيع النوم كذلك من الإرهاق العقلي والتفكير في المشاكل، وكذلك الشعور بالقلق.

7. لا تستطيع فعل شيء

العلاقة التي تستنزفك عاطفيًا تؤثر سلبًا على العمل أو علاقتك بأصدقائك أو الأسرة أو صحتك. إذ من الصعب التركيز في جوانب حياتك الأخرى إذا كنت مرهق ذهنيًا.