ما الذي يجمع بين سيرين عبد النور ونادين نجيم؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 11:21 مساءً - يساعد اللون الاحمر صاحبات الجسم الرشيق بارتدائه ، خصوصًا وأنه من الألوان الزاهية التي توحي بزيادة الحجم . تختار كلّ من النجمتين سيرين عبد النور ونادين نجيم اللون الأحمر الذي طغى على اطلالتهما. فنادين نجيم تركز بشكل كبير على اللون الأحمر بتدرجاته المميزة التي تُبرز جمالها بشدة. كذلك سيرين عبد النور تُعتبر من محبات اللون الأحمر ، وتواظب على الظهور باطلالات متنوعة بهذا اللون، فما سر تعلّق النجمتين بهذا اللون؟

سيرين تختار الأحمر بمختلف تدرجاته







تنسيق الأحمر على طريقة سيرين عبد النور



أنتِ أيضًا، يمكنكِ أن تختاري اللون الأحمر وأن تنسقيها بطريقة سيرين، لكن وفقًا للخطوات التالية:

عند اعتماد اطلالة كاملة باللون الأحمر، فننصحكِ بأن تنسقي معها اكسسوارات محايدة بعيدة عن الألوان الصارخة. إذ أفضل ما يمكن أن تنسقيها معه هي تدرجات النيود الهادئة في الحقيبة والحذاء.

زيني اطلالتكِ الحمراء بمجوهرات من الذهب الأصفر، التي تتناغم بشكل كبير مع هذا اللون.

اعتمدي أحمر شفاه باللون الأحمر مع هذا النوع من الأزياء.

إنّ أفضل الألوان التي تتناغم مع الأحمر، هي الأبيض والأسود، لذا يمكنكِ أن تنسقي توب بيضاء أو سوداء، مع التنورة أو السروال ذي اللون الأحمر والعكس صحيح.

في حال كانت أزياؤكِ مطرزة ومزخرفة أو منقشة، فننصحكِ بألّا تبالغي في التفاصيل أو الاكسسوارات، لكي لا تظهري بأسلوب مبالغ به.

سيرين بإطلالة كالأميرات بالأحمر

أيّ درجة أحمر تليق ببشرة نادين



نادين تعرف جيدًا كيف تختار درجات الأحمر التي تُبرز سمرتها، فقد تبنت اللون الأحمر الدافئ الذي يحمل نغمات لافتة في طياته، والذي يمنح بشرتها الضوء بشكل كبير. هذا وقامت بتنسيقه بطريقة عصرية

تارة مع جينز لعكس صورة عصرية، وطورًا اختارت الفساتين الطويلة المنسابة التي تليق بالمناسبات الخاصة. حتى أنها تألقت مرات عديدة بالبليزر الأحمر، الذي عكس اطلالة كلاسيكية وجميلة عليها. حتى أنها في إحدى المرات تألقت بمعطف وبوتس باللون الأحمر من الدرجة نفسها.

إطلالة مثيرة لنادين باللون الاحمر

فساتين نادين نجيم بالأحمر

أنتِ أيضًا يمكنكِ أن تتألقي باللون الأحمر وبأسلوب نادين نسيب نجيم نفسه، لكن باتّباع الخطوات التالية.

- من المهم جدًّا أن تحدّدي لون الأحمر الذي يليق ببشرتِك، لأنّ الخطأ في ذلك غير مسموح. فالدرجة الخاطئة لن تظهركِ بشكل جميل، ما سينعكس سلبًا على ذوقِك.

- خلال النهار، اعتمدي تصميمات باللون الأحمر بطريقة عصرية، كأن تنسقي القميص الأبيض مع كارديغان أو سترة باللون الأحمر.

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تتقن نادين اختيار الأحمر المناسب لسمرتها



- أما في الليل، فاختاري الفساتين المصنوعة من الساتان والأورغنزا ذات اللون الأحمر الجميل التي تليق بالمناسبات الخاصة.

- انتبهي لماكياجكِ مع اللون الأحمر، إذ يمكنكِ أن تعتمدي موضة العيون المدخة أو أحمر الشفاه القوي، تبعًا للمناسبة التي ترتادينها، كما يمكنكِ اعتماد المكياج الناعم والمحايد.

- نسقي مجوهرات من الذهب الأصفر أو مزينة بحجر الياقوت مع هذه التصميمات اللافتة.

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