حلا شيحة بإطلالة جريئة في حفل Biaf...شاهدوا إطلالاتها منذ عودتها إلى الفن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 11:21 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة في 12 تموز/يوليو 2019 حفل الـBIAF لعام 2019 بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي.

واختارت النجمات العربيات إطلالات لافتة في فساتين السهرة، ولكن إطلالة النجمة حلا شيحة، المستوحاة من إطلالات الأميرات، كانت من بين الأكثر حضوراً، خاصة وأنها الأجرأ لها منذ عودتها عن قرار الاعتزال مؤخراً، وخلعها الحجاب.



إطلالة حلا شيحة في بياف

فستان حلا شيحة خلال حضورها مهرجان Biaf



حضرت حلا شيحة مهرجان الـ BIAF أمس حيث اختارت إطلالة رائعة بفستان من الفزري Alfazairy باللون الأزرق الرمادي وبقصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.

وتمكنت حلا من جذب عدسات الكاميرات إليها بشكل كبير بإطلالتها اللافتة التي أظهرت قوامها بشكل مميز، فيما أظهر اللون الذي اختارته جمال لون بشرتها السمراء.

فساتين النجمات العربيات في حفل الـ BIAF من الأكثر أناقة؟



وكرّم المهرجان حلا شيحة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وعرض في موسم دراما شهر رمضان الماضي.



حلا شيحة في إطلالات بعد خلعها الحجاب



منذ عودتها إلى عالم الفن وخلعها الحجاب، أثبتت حلا أن الزواج والاعتزال لم يقفا عائقين أمامها لمتابعة عالم الموضة بشكل عام، فقد أثبتت تألقها بإطلالاتها الرسمية واليومية، منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها أنها ستعود إلى حياتها السابقة وستعود إلى عالم الفن.

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الدنيم

إطلالة مميزة لحلا شيحة بالدنيم



ارتدت حلا شيحة بنطلونا من الدنيم مع كنزة باللون الأبيض، حيث ظهرت بإطلالة عصرية أنيقة.



البلايزر

حلا شيحة ترتدي البليزر



تألقت النجمة المصرية ببلايزر باللون الأسود، نسقته مع بنطلون باللون الأحمر وحقيبة باللون الأسود أيضاً.



إطلالاتها اليومية

حلا شيحة بإطلالة عملية مع أطفالها



تسعى حلا شيحة لتمضية الكثير من الوقت مع أطفالها، وتختار الملابس العملية عندما تكون معهم، حيث تظهر بإطلالة عصرية وأنيقة تعطي للأمومة رونقاً خاصاً.



شاهدوا صور الممثلة المصرية حلا شيحة من الانستقرام الخاص بها، هل أعجبتكم إطلالاتها بعد عودتها إلى عالم الفن مؤخراً؟

قبل ساعات على إطلاق مهرجان بياف عودة إلى إطلالات العام الماضي