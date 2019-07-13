عقب انفصالهما.. زوجة علي ربيع تعلن نيتها الزواج من جديد

شاركت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، متابعيها، بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة اختبار "ساخر" يوضح مسار حياتها خلال السنوات المقبلة، وجاءت الصور بأنها العام المُقبل ستكون متزوجة، فضلًا عن حملها في 2021، وإنجابها في 2020، الأمر الذي علقت عليه، قائلة: "أنا موافقة".

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ندى تنفصل عن ربيع بسبب والدته

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

والدة زوجة ربيع تكشف التفاصيل

كانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".

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