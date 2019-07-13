مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات تنظم ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم

نظمت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة "بداية جديدة" للتأهيل النفسي للمطلقات وأبنائهن، ورشة لتعليم الرسم للأطفال بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، وذلك في إطار الدعوة المستمرة للاهتمام بالأنشطة الفنية للأطفال وتنميتها. وقالت "عياد"، أثناء حديثها لـ"هُن"، إن هدف المبادرة هو تنمية مهارات الأطفال وإبعادهم عن ألعاب العنف، وتشجيع الأطفال على الألعاب المفيدة. Advertisements وتابعت حديثها أن الورشة لا تقتصر على أطفال الأمهات المطلقات فقط وإنما جميع الأطفال، بالتعاون مع نقابة محامي الجيزة. وأوضحت أن الورشة مجانية للأطفال من سن 8 إلى 12 عامًا، ويضم برنامج الورشة: التعريف بالأنواع المختلفة للألوان، كيفية اختيار اللون المناسب للرسم، استخدام القلم الرصاص في التظليل، رسم الحيوانات والطيور، تعلم رسم النباتات، تعلم مهارات رسم موضوع كامل وطرح الأفكار، وكيفية اختيار فكرة الرسم. ​

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