محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

كما كان رحمك مكانًا مميزًا لاحتوائه، فإن لمكان نوم طفلك حديث الولادة أهمية خاصة ورعاية يجب أن تتوفر كي يشعر بالطمأنينة والراحة التي تبغينها له. ومن بين مستلزمات الطفل الجديد من ملابس وأدوات، تأتي غرفة النوم في مرتبة أولى بقائمة تقديم سُبل حياة سوية للصغير.

السطور التالية يقدم الخليج 365 من خلالها أبرز 7 أشكال لديكور غرف الأطفال حديثي الولادة، كما أوردها موقع homestolove المتخصص في الديكور:

1. الأبيض من الألوان المميزة لديكورات وحوائط غرف الأطفال، يمكن إدخال قطعة واحدة معه بألوان زاهية، قد تكون سجادة مثلاً أو لوحة على الحائط.

2. تزيين الحائط بأشكال خشبية ملونة بالأبيض، ووضع بعض المنسوجات الفاخرة مثل الشال المصنوع يدويًا واللحاف الفرو، يناسب الغرفة ذات الديكور الكلاسيكي الملكي.

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3. مزج الأبيض بالألوان الطبيعية مثل الأزرق الفاتح بشكل كامل، ويدرج في ذلك السرير والحائط والأرضيات.

4. ورق الحائط الملون طريقة رائعة لإضافة بعض السمات الطفولية الساحرة للطفل، كما أنه يتميز بسهولة الإزالة عندما يكبر الصغير وتتغير اهتماماته.

5. إذا كانت مساحة المنزل لا تستوعب غرفة أطفال كاملة أو أرادت الأم ملازمة رضيعها، يمكن وضع "تيبي" في غرفة الأم، وهي مثل سرير أرضي مكون من عدة وسائد نوم، ويسمى ذلك "بيبي كونر".

6. الغرف المستوحاة من البحر هي الأبرز لعام 2019 خصوصًا في غرف الاطفال حديثي الولادة، وفيها يمزج اللون الأبيض مع درجات الأزرق وأشكال الأسماك التي تناسب الطفل حتى بعد بلوغه.