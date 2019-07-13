إطلالات كلاسيكية وعصرية.. كيف ترتدي ملابسك على طريقة توم هولاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يتمتع الفنان توم هولاند بشخصية ومظهر جذاب واختيار مميز للملابس، إذ يختار دائمًا الجمع بين الطابع الكلاسيكي والعصري.

موقع fashionbeans أوضح بخطوات بسيطة طريقة هولاند في اختيار ملابسه.

1. دون قميص

استبدل هولاند القميص بالتيشيرت في هذه الإطلالة، حيث بدت إطلالته شبيهة بالموضة أثناء الخمسينيات "حقبة موسيقى الروك أند رولز".

2. بدلة كلاسيكية

بدلة كلاسيكية، تشبه بدلات هوليوود في ثلاثينيات القرن العشرين.

3. جلد الغزال

دمج هولاند بين الأسلوب المعاصر والكلاسيكي شبيه السبعينيات وخمسينيات القرن الماضي. واعتمد جاكت جلد غزال، مع قميص مقلم ذات ياقة مفتوحة.

4. استدعاء روح النجوم

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يحاول هولاند دائمًا الظهور مثل نجوم هوليوود القدامى كاري جرانت وروبرت دي نيرو. وتشبه هذه الإطلالة خمسينيات القرن الماضي، في القميص المفتوح والبنطال باللون الأخضر.

5. ألوان خريفية

اعتمد هولاند بنطال منقوش بألوان خريفية، مع تيشرت سادة، فبدا بألوان كلاسيكية لافتة للانتباه.

6. اللون الواحد

بمظهر كلاسيكي آخر، ظهر توم هولاند باللون البورجوندي "لون النبيذ"، مع تيشرت بنفس اللون بدلاً من ارتداء قميص.

7. أكثر طولاً

بدا هولاند في هذه الإطلالة بقامة أطول من المعتاد، مع هذا الجاكت الطويل بلون فاتح مع بنطال أسود.

8. لون قاتم

اختار هولاند بدلة بلون واحد قاتم، أضفت على شخصيته مزيدًا من الغموض.

9. بدلة هوليوود الكلاسيكية