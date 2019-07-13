"رأسه غير محمي".. ميجان ماركل تتعرض لانتقاد بسبب طريقة حملها ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تعرضت ميجان ماركل دوقة ساسكس لانتقادات لاذعة، بعد عودتها من رحلة لمباراة "بولو"، بسبب الطريقة التي حملت بها ابنها "أرشي" البالغ من العمر شهرين فقط، وذلك بحسب ما ذكره موقع FOX 8 Cleveland.

ووجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وابلاً من الانتقادات لماركل تعليقًا على الصورة التي انتشر لها ولابنها الرضيع، ووصل حد الانتقادات إلى اتهامها بأنها "لا تصلح لتكون أم وتحتاج إلى دروس في كيفية حمل رضيعها".

موقع Insider الأمريكي، تحدث مع الممرضة والخبيرة في معاملة الأطفال بولاية مانهاتن ريزا كلين، لمعرفة ما إذا كانت ماركل تحمل ابنها بشكل صحيح أم لا. ونقل عن "كلين" أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لم يخطئوا في توجيه انتقادات لماركل لأن الطريقة التي ظهرت فيها تحتضن طفلها، لم تكن تحمي رأسه ورقبته، وهو خطأ فادح نظرًا يعرضه للسقوط ومن ثم إصابة قوية في الرأس أو العمود الفقري.

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وقالت "كلين" أن الأمر يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح رقبة الأطفال قوية، فيتمكنوا من رفع رؤوسهم بأنفسهم طوال الوقت. وقد تصل تلك الفترة عند بعض الأطفال إلى 4 أشهر، وفق خبيرة معاملة الأطفال الأمريكية، التي أوضحت أنه لضمان سلامة الطفل، يجب على الوالدين وضع اليد اليسرى على قاعدة جمجمة الطفل، بحيث يكون أصبع الإبهام والسبابة على جانبي الرقبة لتوفير الدعم الذي يحتاجه الرأس ليبقى مستقرًا.

وإذا كانت الأم ترضع طفلها من ثديها فيمكنها دعم رأس الرضيع عند احتضانه بالكوع الأيسر، ويمكن للساعد أن يمتد على طول الظهر.

وأوصت الخبيرة الأمريكية بشراء حمالة للأطفال، والتي تساعد على الحفاظ على رقبة ورأس الرضع، وفي الوقت ذاته الاحتفاظ توفر حرية حركة اليدين.