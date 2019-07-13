تعاني من الصلع؟.. تعرف على الأسباب ونصائح هامة للوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

انتشر الصلع المبكر بين الفتيات والشباب حول العالم في مراحلهم العمرية المختلفة، ربما يرجع ذلك لأسباب وراثية أو عادات يومية خاطئة.

يقدم لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية العادات اليومية الخاطئة التي يتبعها البعض، لتؤدي في النهاية إلى الإصابة بالصلع، وفقا لتصريحات الدكتور حاتم عبد الحفيظ، استشاري الأمراض الجدلية.

العادات اليومية

- الاستخدام المتكرر والمستمر لـ "فيونكة" الشعر، لا سيما المصنوعة من المواد البلاستيكية المطاطية، لكونها تعمل على شد الشعر فتضعف من حالته، وبالتالي تساقطه.

- شد الشعر للخلف طوال الوقت، تعمل تلك العادة على تساقط الشعر من الأمام على مدى بعيد، كما يسبب ذلك لظهور الفراغات.

- الإفراط في استخدام الكريمات والزيوت المضاف إليها مواد كيميائية ضارة، بدعوى تغذيته وتعويضه عن العناصر المفقودة بالفروة.

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- استخدام مواد فرد الشعر مثل الكرياتين، لكونها تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الحارقة، تسهم بصورة كبيرة في تساقط الشعر.

- استخدام "المشط" البلاستيك يتسبب في تساقط الشعر أيضا، لكون احتكاكه بالشعر يصنع موجات كهربائية ينتج عنها ضعف بصيلات الشعر.

- تقسيم الشعر إلى جزأين يوميا أثناء التصفيف، يسهم بوجود فراغات بالجزء الأمامي من فروة الرأس.

ونصحاستشاري الأمراض الجدلية ببعض النصائح الهامة التي يفضل اتباعها لحماية الشعر من الصلع المُبكر.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالشعر، والمتمثلة في الكريمات.

- تغيير تصفيفات الشعر بشكل يومي، لضمان عدم الإصابة بالفراغات، ويفضل تركه منسدل، حرا طليقًا طوال الوقت، خاصةً خلال ساعات النوم.

- عدم استخدام أجهزة فرد وتصفيف الشعر الحارة باستمرار كـ"مكواة الشعر"، فهي تتسبب بنسبة كبيرة في إصابة الإنسان بالصلع.