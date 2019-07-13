صور.. أحدث إطلالة للفنانة غادة عبدالرازق بـ"فستان أوف شولدر"

تهوى الفنانة غادة عبدالرازق السفر والتنقل طوال الوقت ولا تميل للحياة الروتينية، وشاركت محبيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور أثناء قضائها العطلة الصيفية بين الأشجار والأماكن الهادئة، والتي لفتت خلالها الأنظار.

وظهرت غادة خلال الصور، بإطلالة صيفية مرتدية فستانا "أوف شولدر" متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلًا، وظهرت جالسةً على أرجوحة، إلى جانب وجودها وسط فواكه المانجة.

ولاقت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت الصور على ما يقرب من 45 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان أبرزها: "بموت في المانجا، انتي بتبيعي المانجا يا غادة راحت عليكي، المحصول طلع، الطبيعة الخلابة تريح النفس وتشعر الإنسان بالأمان، مانجة ماسكة مانجة".

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وظهرت غادة عبد الرازق في مسلسل "حدوتة مُرة" في موسم رمضان 2019، في دور "مرة" ابنة "سنية" الدجالة، التي تؤدي دورها الفنانة وفاء صادق، حيث تشتهر بمزاولتها لأعمال السحر والشعوذة داخل القرية.

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