حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها في تحدى العمر، أو ما يطلق عليه FaceApp Challenge، والذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتطلب التحدي عرض صورة للشخص حاليا وصورة أخرى له بعد مرور ما يقرب من 50 عامًا، ليظهر شكله عندما يصبح كبيرا في السن.
وكتبت "فضالي"، عبر حسابها على "إنستجرام": "إحم إحم وأنا عندي 70 سنة هههه".
ونشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر جديد لفيلمها الجديد "ماكو"، وظهرت على البوستر مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، حيث يشاركها البطولة الفنان قصي خولي وناهد السباعي.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تشارك في تحدي العواجيز: "وأنا عندي 70 سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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