أحمد إبراهيم يغازل أنغام رغم عودته لـ ياسمين عيسى.. وزوجته الأولى "مطنشاه"

على الرغم من رده لزوجته الأولى، ياسمين عيسى، دون علمها، ما زال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، يغازل زوجته الثانية، الفنانة أنغام، في إشارة واضحة منه إلى أنه يحتفظ بالزوجتين سويًا.

ونشر "إبراهيم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري"، صورة بجانب أنغام، خلال حفلها الأخيرة بالسعودية، مُرفقها بكلمات أغنيتها "أنا ساندة عليك"، وذلك عقب يوم فقط من قرار رده لزوجته الأولى بدون علمها.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ"الوطن"، أن الموزع الموسيقي، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

وأضافت المصادر أن خلافات اشتعلت بين أنغام وإبراهيم، الفترة الأخيرة، بسبب اهتمام الأخير بأولاده وعودته لزوجته الأولى.

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زوجة إبراهيم بإطلالة صيفية ولا تبالي

بدورها، قررت ياسمين عيسى عدم الالتفات لقرار زوجها بردها دون علمها أو موافقتها، وعدم التعليق عليه سوى بصورة خلال طلَّتها الصيفية بصحبة أولادها.

وظهرت "ياسمين" بإطلالة طبيعية، مرتدية ملابس صيفية، ومتألقة بشعر منسدل، أمام أحد شواطئ البحار بصحبة أولادها، معلقة: "يا رب بارك لي في ولادي واحفظهم لي".

يُذكر أن "إبراهيم" تزوج الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي، كما أنه طلَّق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بناء على طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشكلات عدة حدثت بين الطرفين لنفس السبب، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم، وذلك قبل ردها له مؤخرًا دون علمها.

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