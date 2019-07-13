بـ22.9 مليون دولار.. ميشيل أوباما تستأجر منزلاً في "هوليوود هيلز"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري

تقضي ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع في رحلة في جميع أنحاء أمريكا، التي كانت من بين محطاتها مهرجان Essence في نيو أورلينز والذي زارته رفقة الإعلامية جايل كينج، قبل أن تتوجه إلى لوس أنجلوس.

وفي رحلتها القصيرة إلى الساحل الغربي، استأجرت السيدة الأولى السابقة منزلاً جديدًا ساحرًا على مساحة 365 م2، مكون من سبع غرف نوم و12 حمامًا، في هوليوود هيلز، مقابل 22.9 مليون دولار.

ويتميز هذا المنزل العصري بأساس مستوردة ومدافئ غاز وجدران زجاجية أوتوماتيكية، أما الجانب الأكثر تميزًا فاحتوائه حوض لسمك القرش.

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يضم منزل ميشيل الجديد مطبخ يحتوي على منضدة بيضاء، وهو مجاور لغرفة نبيذ بدرجة حرارة محددة. كما يحتوي الجناح الرئيسي على موقد غاز خاص، مع خزائن ملابس ومطبخ صغير.

ويوجد أيضًا تراس خاص كبير، بالإضافة إلى حمام به دوامات مزدوجة، وحوض استحمام منفصل. ويشمل المنزل مسرحًا سينمائيًا كامل، وغرفة ترطيب، ومركز صحي مجهز بالكامل، مع مسبح وساونا وجيم وغرفة مساج.

وفي الخارج، يوجد حمام سباحة دون حواف، ومنتجع صحي يضم العديد من المساحات الترفيهية.

ووفقًا لموقع TMZ، فإن ميشيل أوباما تراقب المنطقة بحثًا عن منزل دائم محتمل، فهل استقرت أخيرًا على أفضل خيار؟