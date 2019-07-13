من الخمسينيات إلى الآن.. أسوأ "تقاليع" الموضة في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

شهدت خطوط الموضة في الملابس والشعر تغيرات كبيرة طيلة السنوات الماضية، على سبيل المثال خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، اعتمدت النساء على رسم طلاء الشفاه على الابتسامة، وتسريحة الشعر الشينيون، أما السنوات التي تلت ذلك، فقد أصبحت رسمة الأيلينر رفيعة مع تظليل جفن العين بالكامل.

موقع insider رصد أسوأ ترندات الموضة خلال الفترة من 1950 وحتى 2019 نستعرضها لكم في السطور التالية:

1. كيك ماسكرا

في 1950 اعتادت النساء استخدام الماسكرا الكيك، والتي كانت تصنع بشكل مربعات سوداء أو بنية، وتعبأ في علب معدنية، مع فرشًا رطبة وخفيفة لتنظيف المسكرة من القصدير، أما اليوم فالسيدات يعتمدن على الماسكرا السائلة المعبأة في أنانبيب.

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2. رسم الروج مع الابتسامة

كان من الشائع خلال القرن الماضي رسم أحمر الشفاه على شكل الابتسامة. ووفقًا لما قالته Glamourdaze، وهي مدونة عن المكياج الكلاسيكي، فإن أحمر الشفاه "المط" بألوان الباستيل كان الأشهر في فترة الخمسينيات.

3. منتجات البشرة

لم تكن منتجات العناية بالبشرة ذات جودة عالية في الخمسينيات، وسعى الكثير من النساء للتشبه بفنانات هولييود، لذلك استخدمن طبقات متعددة من كريم الأساس السائل وكذلك البودرة، ما أدى انسداد المسام وأصبح المظهر النهائي سيء بشكل كبير.