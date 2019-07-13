أفكار عمليّة لـ"ديكورات" المطبخ مستطيل الشكل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يفرض تصميم وتقسميات المنزل في كثير من الأحيان نموذجاً مستطيلاً للمطبخ، مما يجعل من الضروري اختيار تصاميم مناسبة لهذا الشكل. وفيما يلي مجموعة من الأفكار لديكور المطابخ مستطيلة الشكل، بحسب موقع 24 إماراتي، نقلاً عن أميزنج إنتيرير ديزاين: 1- وضع طاولة مستطيلة الشكل مع مجموعة من الكراسي لتناول وجبات الطعام في المطبخ. 2- اختيار لون بسيط لخزائن المطبخ، مع التركيز على الأرضية بألواح بلاط مع نقوشات مميزة. 3- اختيار ألوان مميزة ومشرقة للكراسي وغيرها من مكونات المطبخ. Advertisements 4- إضفاء لمسة دافئة للمطبخ عن طريق تغطية الأرضية بسجادة مستطيلة. 5- يمكن توفير المساحة في المطبخ عن طريق تركيب رف متحرك لزيادة مساحة العمل. 6- استخدام جزيرة مطبخ تحتوي على رفوف وأدراج لتخزين أدوات وأجهزة الطبخ. 7- إذا كانت المساحة كافية، يمكن وضع طاولتين مستطليتين على طول المطبخ. 8- للمطابخ الصغيرة، يمكن اختيار اللون الأبيض لطلاء الجدران والخزائن مع أرضية خشبية.

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