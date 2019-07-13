فساتين النجمات العربيات في حفل الـ BIAF من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - كثيرة هي الأحداث والمناسبات الفنية التي تجري في لبنان، لكن من أهمها حفل الـ BIAF الذي يحضره كل عام عدد كبير من النجوم والنجمات من الوطن العربي ومن العالم في بعض الأحيان. ومساء أمس، أقيم حفل الـBIAF لعام 2019 وقد كان هنالك حضور كبير، واختارت النجمات العربيات إطلالات لافتة في فساتين السهرة، وتنافسن مرة جديدة على لقب الأكثر أناقة. وقد لفتتنا إطلالة سلافة معمار الناعمة وإطلالة حلا شيحة المستوحاة من إطلالات الأميرات، وإطلالة رابعة الزيات في فستان اوف شولدر أحمر، وغيرهن... وإليك التفاصيل.





سلافة معمار أنيقة في إطلالة أنثوية ناعمة

سلافة معمار في فستان مميز من راني زاخم





سلافة معمار معروفة بأناقتها وخياراتها المميزة على السجادة الحمراء. وإطلالتها مساء أمس في حفل الـ BIAF كانت موفقة، وقد اختارت فستانا بتصميم جمع بين الفخامة والأنوثة من راني زاخم Rani Zakhem باللون الزهري، وقماشه مطرز بورود بألوان معدنية براقة، وقد نسقت معه حقيبة يد من سارز باغ Sara’s Bag وزينت اللوك بأقراط بارزة.





حلا شيحة في إطلالة ملكية مميزة

حلال شيحة في اطلالة مميزة في فستان من الكشكش





حلا شيحة المقلة في ظهوراتها في المناسبات وعلى السجادة الحمراء، حضرت مهرجان الـ BIAF أمس وقد أطلت بإطلالة رائعة اختارت فيها فستانا من الفزري Alfazairy باللون الأزرق الرمادي مستوحى من فساتين الأميرات، حيث له قصة الكورسيه من الأعلى وتنورته مصنوعة من طبقات من الكشكش. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ناعمة.





رابعة الزيات في فستان أوف شولدر

رابعة الزيات اختارت فستان أحمر اوف شولدرز





مازالت فساتين الأوف شولدرز إحدى أبرز صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد اختارتها رابعة الزيات مساء أمس على فستان باللون الأحمر تصميمه أنيق وناعم له كاب Cape من الخلف وشق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندل بكعب عالٍ وحقيبة يد باللون الفضي وأكملت اللوك بعقد ماسي فاخر.





لطيفة في فستان برّاق باللون الأخضر

لطيفة في فستان براق باللون الأخضر





حضرت أيضاً النجمة الكبيرة لطيفة الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانا من الترتر البراق باللون الأخضر الزيتي بقصة الكتف الواحد الرائجة هذا الموسم. وقد نسقت معه صندل بكعب عالٍ وحقيبة يد باللون الفضي وأقراط ماسية بارزة.



شاهدي إطلالات النجمات العربيات في حفل الـ BIAF واختاري الأجمل برأيك.