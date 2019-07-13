فساتين مشجرة من مجموعات أزياء ريزورت 2020 بحسب طولك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - برزت الفساتين الفضفاضة المشجرة والموردة بمختلف تصاميمها في التشكيلات الجديدة لأزياء العطلات ريزورت 2020. شاهدي أبرز موديلاتها واختاري منها ما يناسب طولك وشكل جسمك.



فساتين مشجرة بحسب طول القامة



إذا كان قصرك يتركز في القسم العلوي من قامتك فننصحك بإعتماد صيحة الفساتين المشجرة الـ V Neck لأنها ستساعدك في إطالة منطقة الرقبة وتجدينها لدى جوهانا أورتيز Johanna Ortiz، Warm ويولا جونسون Ulla Johnson.

فساتين مشجرة من مجموعات أزياء ريزورت 2020



استعيني بالفساتين المشجرة القصيرة التي تغطي الركبة بالكاد. رصدنا لك أجمل التصاميم لدى Brooks Brothers، Philosophy di Lorenzo Serafini وستيلا مكارتني Stella McCartney اذا كنتِ قصيرة القامة ستوحي بأن ساقيكِ أكثر طولًا.



اذا كنتِ قصيرة القامة، تفادي الفساتين المشجرة متوسطة الطول Midi dresses والتي تصل حافتها إلى منتصف الساق كما في تصاميم نيكول ميلر Nicole Miller، جاسون وو Jason Wu و لورا جارسيا Laura Garcia لأنها ستظهر ساقيكِ بصورة أقصر.

Advertisements

فساتين مشجرة من مجموعات أزياء ريزورت 2020





إذا كنتِ تتمتعين بقامة ممشوقة ستناسبك جميع الموديلات لا سيما الفساتين ذات الطبعات المزدحمة والكبيرة مثل موديلات كارولينا هيريرا Carolina Herrera وبرابال غورونغ Prabal Gurung والفساتين المؤلفة من طبقات كما في مجموعات Dsquared2 و Warm.



بشكل عام ننصحك بإعتماد الفساتين ذات الزخارف الناعمة على غرار عارضات دينيس باسو Dennis Basso و Preen by Thornton Bregazziلإطلالة ناعمة لا تطغى على طول قامتك.

فساتين مشجرة من مجموعات أزياء ريزورت 2020

إقرئي أيضاً

أبرز اتجاهات موضة ريزورت 2020

فساتين سهرة ترتر من مجموعات ريزورت 2020 تناسب جميع الأجسام

فساتين ريزورت 2020 لإخفاء البطن البارز