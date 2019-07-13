أفضل تيشيرتات البولو لفصل الصيف.. هكذا يرتديها المميزون

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - ظلم العاملون في الموضة في النصف الأول من هذا القرن القمصان والتيشيرتات البولو، رغم أنه كان معهم ولازمهم في الكثير من المواقف الرسمية وغير الرسمية، وجعلهم يظهرون في إطلالات مُثيرة ومتميزة.
استغرق الأمر عِقدًا من الزمان أو ما إلى ذلك حتى يعود القميص البولو إلى الساحة مرة أخرى، واسترد مكانته بين الملابس الرجالي، وقدمت أشهر العلامات التجارية قمصان وتيشيرتات بولو مُميزة وأنيقة.
قواعد ارتداء التيشيرتات البولو
قبل أن ترتدي التيشيرت البولو عليك التأكد من أن التيشيرت مناسب لجسمك وألا يكون ضيقاً للغاية، وتجنب إغلاق الزر العلوي من القميص حتى لا تظهر في إطلالة ساذجة وحتى لا تبدو طفلاً، ولا ترتدِ تيشيرت بولو مع بليزر. ولا يوجد قواعد مُحددة لوضع التيشيرتات البولو داخل السراول أو خارجه، فالأمر يعتمد على الموقف أو المناسبة.
ويعتبر البعض القميص والتيشيرت البولو قطعة لا غنى عنها في خزانة ملابس أي رجل، وفيما يلي نستعرض مجموعة من القمصان والتيشيرتات البولو التي تناسب كل الأذواق:
تيشيرت بولو يعود إلى الخمسينيات
إذا كنت قد شاهدت أفلاماً تعود إلى فترة الخمسينيات فمن المؤكد أنك قد رأيت هذه التيشيرتات والتي كانت رائجة للغاية في هذه الفترة. بإمكانك العثور على ألوان وأشكال مُختلفة من هذه التيشيرتات وتحمل أسماء أشهر المصممين والماركات العالمية، وتتميز بأنها مصنوعة من قماش مصنوع من الحرير والقطن، وستوفر لك إطلالة جذابة ومميزة.
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