التنورة الماكسي وطرق تنسيقها بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - التنورة بمختلف أشكالها وأطوالها، تُعتبر من القطع المفضلة في خزانة السيدات منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، لهذا فإنّ دور الأزياء العالمية تعمل وفي كل موسم على تقديم أجمل موديلات التنانير، وأكثرها تميزًا، ومؤخرًا وضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019، لاحظنا أنّ التنورة الماكسي كانت إحدى أبرز القطع وأكثرها مواكبةً للموضة، لا سيّما وأنها توحي بالكثير من الأناقة والأنوثة، وأيضًا العملية، والتصميمات الرسمية منها، حلّت كبديل مثالي عن فساتين السهرة، وكانت الخيار الأول بالنسبة للكثيرات من النساء في المناسبات، ومنهنّ النجمات العربيات اللواتي نسقن واعتمدن أجمل الاطلالات مؤخرًا، في التنورة الماكسي، وإليكِ بعض الأمثلة.

موديلات التنانير الماكسي الأكثر رواجًا على انستقرام



إليسا في لوك مميز في التنورة الماكسي

اليسا اختارت تنورة ماكسي من التول





تختار إليسا دائمًا أجمل الاطلالات وأكثرها مواكبةً للموضة، وهي حريصة على اعتماد التصميمات التي تناسبها وتناسب قوامها، مثل هذا اللوك الذي نسقته مؤخرًا، واعتمدت فيه تنورة ماكسي من التول بقصة كلوش، زينت خصرها بحزام عريض من الجلد، ونسقت معها توب أوف شولدر باللون الأسود، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من “ديور” Dior وصندل مبتكر بكعب عالٍ.





بلقيس فتحي في اطلالة مميزة بالتنورة الماكسي

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بلقيس فتحي في لوك أنيق في تنورة ماكسي مع قميص أبيض



اطلالات بلقيس فتحي راقية دائمًا، وهي غالبًا ما تعتمد الأسلوب المحافظ وتختار الأزياء المحتشمة، ولهذا فإنّ التنانير الماكسي خيار ممتاز لها، ومؤخرًا نسقت التنورة الماكسي لاطلالة ناعمة على المسرح، حيث اختارتها بقصّة ذيل السمكة باللون الأسود، ونسقت معه قميصًا ناعمًا بأكمام منفوخة باللون الأبيض.





كارلا حداد في لوك عصري في التنورة الماكسي

لوك شبابي عصري في التنورة الماكسي اعتمدته كارلا حداد





كارلا حداد تعشق الاطلالات العصرية والأزياء المواكبة للموضة، وكون التنورة الماكسي من أبرز الصيحات، فهي لم تتردد أبدًا في تنسيقها بأسلوبها الشبابي، وقد اختارتها من “بالمان” Balmain باللون الأزرق مزينة بأزرار ذهبية، ولها شق طويل على الساق، ونسقت معها تيشرت قصيرة، وصندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.



التنورة الماكسي إحدى أبرز صيحات الموضة لموسم ربيع وصيف 2019 شاهدي كيف اعتمدتها النجمات العربيات، واستوحي منهنّ أجمل الأفكار لتتألقي بأسلوب عصري في مناسباتكِ المقبلة.

نجمات الخليج في التنورة... مَن الأكثر أناقة؟