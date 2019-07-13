7 إطلالات تؤكد أنّ الملكة رانيا تعشق الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - من المعروف عبر التاريخ ومنذ قديم الزمان، أنّ اللباس الملكي له طابع خاص، أو على الأقل هنالك العديد من العادات والتقاليد الخاصة بأزياء الملكات والأميرات، وهنالك أيضًا بروتوكولات خاصة وأنواع معينة من الملابس والاكسسوارات، لكنّ هذا الأمر بدأ يتغير مع الزمن، وأصبحنا نلاحظ العديد من التحولات في اطلالات الملكات والأميرات المعاصرات، حيث إنهنّ بدأن قليلًا التخلي عن الأزياء الملكية الصارمة والمحافظة، واعتماد التنسيقات ذات الطابع الشبابي والمواكب للموضة، طبعًا كل ذلك مع المحافظة بشكل أو بآخر على الطابع الملكي المحافظ الراقي والبعيد عن البهرجة والاطلالات الفاضحة، والملكة رانيا أكبر مثال على ذلك، فاطلالاتها دائمًا ما تكون رائعة تجمع بين الأسود العصري والأسلوب الملكي الراقي، وقد رصدنا 7 تنسيقات تؤكد أنّ الملكة رانيا تعشق الموضة، وإليكِ بعض الأمثلة.

الملكة رانيا تدمج الألوان الجريئة بالإطلالات الكلاسيكية



الملكة رانيا في لوك مستوحًى من الملابس الرياضية

لوك مستوحى من الملابس الرياضية اعتمدته الملكة رانيا





كثيرًا ما تعتمد الملكة رانيا التنسيقات الشبابية الكاجوال، مثل هذا اللوك الذي اختارته لأحد المشاوير الصباحية واستوحته من الملابس الرياضية العملية، حيث نسقت بنطلونًا أسود فضفاضًا، يزينه خط أبيض جانبي مع تيشرت قطنية، ومن فوقها جاكيت بومبر باللون الزهري، وقد أكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللونين الزهري والأسود.



تنسيق باللونين الأحمر والزهري اعتمدته الملكة رانيا

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اطلالة باللونين الزهري والأحمر اعتمدتها الملكة رانيا



مزيج اللونين الزهري والأحمر بالرغم من غرابته، إلّا أنه من الأكثر رواجًا هذا الموسم، والملكة رانيا كانت السباقة في اعتماده حين رأيناها وقد نسقت تنورة ماكسي ضيقة باللون الأحمر، مع سويتر ناعمة بكمّ طويل باللون الزهري الهادئ، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد، وحذاء بكعب عالٍ، كلاهما باللون الأحمر.



لوك شبابي في الترانشكوت الأبيض تختاره الملكة رانيا

ترانكشوت أبيض نسقته الملكة رانيا مع حذاء فضي ميتالك



الترانكشوت من صيحات الموضة الكلاسيكية، لكن في كل موسم تقدم دور الأزياء العالمية تصميمات مبتكرة منه، مثل هذا التصميم الذي اختارته الملكة رانيا من قماش الأورغانزا باللون الأبيض، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وشنطة يد باللون الأصفر النيون من “مارني” Marni ونظارات شمسية بتصميم شبابي.



اطلالات أكدت أنّ الملكة رانيا تعشق الموضة ولا تتردد في اعتماد أحدث الصيحات المبتكرة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

الملكة رانيا تدمج الألوان الصريحة بستايل عصري.. هل تجرئين على تجربة هذا الأسلوب؟