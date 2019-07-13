عبايات الصيف بألوان الباستيل لإطلالة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - درجات الباستيل تزيد الصبيّة جمالًا وبهجةً في موسم الصيف، كما أنها تناسب غالبية الصبايا وألوان البشرة المختلفة الفاتحة منها والداكنة ، بالإضافة إلى أنّ هذه الدرجات الناعمة مازالت متربعة على عرش الموضة بشكل كبير.

وإذا كنتِ تحبين ارتداء العبايات بشكل دائم، فقد اخترنا لكِ اليوم "الخليج 365.نت" عبايات الصيف بألوان الباستيل، لاطلالة ناعمة من أشهر الماركات ومدونات الموضة، بتصميمات مختلفة، نتوقع أنها ستُعجبكِ.

عبايات بألوان السومون مع الجيوب برسومات الورود

عبايات بألوان السومون مع الجيوب برسومات الورود





هذه العباية من Abaya Boutique عبايه بوتيك، من التصميمات الراقية والشبابية المناسبة لكل الصبايا، مهما كان عمرها، يمكنكِ اعتمادها بالنهار لمشاويرِك، فهي مريحة وعملية، وبها لمسة من الأنوثة للجيوب كبيرة الحجم المعرقة بالورود، نسقيها مع الجينز، والحجاب الأبيض، وشنطة كبيرة الحجم بدرجات البيج أو البلاستيك الشفاف، والسنيكرز الأبيض.

عبايات بألوان الباستيل النود مع التنسيق المحايد

عبايات بألوان السومون مع الجيوب برسومات الورود





كثيرًا ما تميل مدونة الموضة فاطمة حسام إلى اعتماد العبايات بألوان الباستيل الهادئة، وتنسقها بطريقة محايدة لاطلالة مخملية، كهذا اللوك بالعباية بدرجة السومون النود، مع شنطة شانيل اللامعة بالدرجة نفسها، والحذاء الشفاف الأنثوي، اعتمديها لمناسباتكِ النهارية المهمة، التي تحبين فيها الظهور بأنوثة طاغية، واحتشام، بالوقت نفسه.



العبايات الباستيل المعرقة بالورود

العبايات الباستيل المعرقة بالورود





لاطلالة أنثوية ناعمة، جربي العباية الفستان من Abadi Official عبادي أوفيشيال، من الممكن أن ترتديها على البحر، في سهرات الصيف المنعشة، وتنسيقها لن يحتاج منكِ الكثير من الوقت، فقط اعتمدي حجابًا بألوان النود، وحذاء الميول المفتوح بدرجات البيج أو البني.

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عبايات الباستيل بدرجة فاقعة قليلًا

العبايات الباستيل المعرقة بالورود





لفتنا هذه العبايه باللون الأصفر الباهت من سارة البستاني، مع حزام الخصر العريض المطرز بالملاليم البيضاء، الموجود منها على إحدى الكتفين أيضًا، أنيقة ولافتة، مناسبة للمرأة الثلاثينية، تمنحها وقارًا وبهجة، بخاصة مع الكعب العالي، والكلتش باللون الأبيض مع لمسة من الميتالك.

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