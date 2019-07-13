حقيبة معينة تنتقيها النجمات .. ما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - كثيرًا ما نشاهد النجمات العربيات والعالميات في قطع الأزياء، أو الاكسسوارات نفسها، ولا سيّما عندما تكون هذه القطع من صيحات الموضة الرائجة، وبالرغم من تنافسهنّ الدائم في مجال الأناقة، ومحاولة اختيارهنّ لتصميمات مبتكرة وخاصة بهنّ، غير أننا في الكثير من الأحيان، نلاحظ اطلالات لهنّ في القِطع نفسها، ومؤخرًا لاحظنا ميل النجمات لاختيار حقائب غوتشي Gucci بمختلف تصميماتها، الرسمية منها أو الكاجوال، وقد اعتمدنها بأساليب متنوعة منها الرسمي ومنها الكاجوال، والسبب أنّ حقائب غوتشي Gucci كانت الأكثر مبيعًا، وكثيرات من النساء بمن فيهنّ النجمات، شعرنَ أنهنّ حتى يكنّ مواكباتٍ للموضة، عليهنّ اقتناء حقيبة من مجموعات الدار، وإليكِ بعض الأمثلة.



كارمن سليمان تختار حقيبة من غوتشي باللون البيج

كارمن سليمان





شاهدنا كارمن سليمان في أحد المشاوير الكاجوال، وقد نسقت اطلالة شبابية اختارت فيها قميصًا أسود مزينًا بالشراريب عند منطقة الصدر، مع جينز سكيني باللون الأزرق، وحذاء رياضيّ باللون الأبيض، وأكملت اللوك بشنطة يد بحجم متوسط باللون البيج، اختارتها من “غوتشي” Gucci.





نسرين طافش تختار حقيبة من غوتشي باللون الأزرق

نسرين طافش





أما نسرين طافش التي شاهدناها في عدد من الاطلالات الشرقية مؤخرًا، فقد اعتمدت لوك أنيقًا بدرجات اللون الأزرق، اختارت فيه عباية ناعمة، زينت خصرها بحزام باللون الأبيض، ونسقت معها صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، وشنطة يد بحجم كبير باللون الأزرق من “غوتشي” Gucci مطرزة بورود ملونة.

Advertisements





بثينة الرئيسي تنسق اطلالة عصرية مع حقيبة من غوتشي

بثينة الرئيسي





بثينة الرئيسي المعروفة باطلالاتها الغريبة والخارجة عن المألوف، نسقت في أحد المشاوير الصباحية لوك عصريًّا اختارت فيه تنورة ميتالك باللون الفضي، مع تيشرت قطنية وحذاء رياضي، وكلاهما من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana وأكملت الاطلالة بحقيبة لافتة من الجلد الأسود من “غوتشي” Gucci ارتدتها بطريقة شبابية بشكل متقاطع مع جسمها.





سيرين عبد النور تتألق في لوك باللون الأسود مع حقيبة من غوتشي

سيرين عبد النور



أما سيرين عبد النور فقد نسقت لوك أنثويًّا جذابًا، اختارت فيه فستان بليزر باللون الأسود، نسقت معه جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة، وشنطة يد من الجلد من “غوتشي” Gucci مزينة بقفل معدني باللون الفضي، ونظارات شمسية بتصميم عصري.



حقيبة غوتشي Gucci خيار النجمات العربيات في مختلف المناسبات، فما رأيكِ بهذه الموضة؟