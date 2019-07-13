استشاري أمراض جلدية يحذر من تحدي فيس أب Face app "تقدم العمر"

حالة من الأنتشار لتطبيق فيس أب Face app تحدي تقدم العمر على صفحات الفيس بوك ،حذّر منها الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، من خطورتها .

وتطبيق الفيس أب faceapp تحدي "تقدم العمر" وهو عبارة عن تغيير شكل الوجه ليبدو عجوزا، وأكبر من عمره بسنوات عدة.

وقال الناظر: "خللي بالكم الابليكشن الخاص بصورة حضراتكم لما تكبروا في السن والمنتشر علي صفحات الفيس بوك، غالبا وراه شركة بتبيع كريمات للتجاعيد أو دكتور جلدية وتجميل ذكي جداً".

Advertisements

اقرأ أيضًا صور.. طرائف الفنانات في "تحدي العمر": "شيماء سيف حرم كنتاكي.. وريم بقت مكسيكية"

وخاض العديد من الفنانين تجربة "تحدي العمر"، حيث نشر عدد من النجوم على حسابتهم الشخصية صورهم في سن الـ80.

​