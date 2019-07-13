بعد فيس أب Faceapp تحدي العمر .. نصائح للحفاظ على البشرة من تجاعيد الشيخوخة

فيس أب face app تحدي العمر "كيف سأكون حينما أكبر؟ هل سيزول جمالي؟ إلا توجد طريقة للحفاظ على بشرتي؟"، تساؤلات قد تخطر على ذهن أي سيدة، بالتزامن مع انطلاق تحدي العمر في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، الذي يعتمد على تخيل ملامح الوجه بعد بلوغ سن الـ 80.

هناك بعض النصائح التي تساعد المرأة في الحفاظ على جمالها وبشرتها بعد تقدمها في العمر، منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

الغذاء الصحي

يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكة بكميات وفيرة، مع الإكثار من شرب الماء، بما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب يوميًا.

الابتعاد عن الدهون

يجب التقليل من الدهون والسكريات في النظام الغذائي، وتناول مشروبات مزيلة للسموم بين الفترة والأخرى، مثل الجنزبيل الطازج بالليمون.

المواد الحافظة

ينبغي التقليل من الأطعمة التي تحتوى على المواد الحافظة.

المنبهات

التقليل من المنبهات وتجنب السهر لساعات طويلة ليلًا.

الانتباه عند النوم

الابتعاد عن ضغط الوجه على الوسادة بما يتسبب في ظهور التجاعيد.

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مارسي بعض الأنشطة الرياضية، وممارسة تمرينات الرقبة يوميًا.

الملح والسكر

يجب الحرص على تقليل الملح والسكر في الأطعمة، والاستعاضة عنهم بالليمون والعسل.

غسل الوجه

اغسلي وجهك بغسول مرطب، وابتعدي عن الصابون العادي، حتى لا يتسبب في جفاف البشرة.

أقنعة البشرة

ضعي الأقنعة المناسبة للبشرة والحرص على إعدادها من مواد طبيعية، مثل العسل والزبادي والبيض وزيت الزيتون.

تقشير البشرة

الحرص على تقشير البشرة، ويجب إعداد المقشرات من المواد الطبيعية مثل السكر مع العسل والليمون.

التوتر والقلق

يجب الابتعاد عن التوتر والقلق الذى يتسبب في إجهاد البشرة.

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