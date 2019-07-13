شربت مبيض الغسيل وقادت سيارتها.. بريطانية تعيش في كابوس: بتمشي وهي نايمة

المشي أثناء النوم أو الـ "باراسومنيا" عبارة عن اضطراب ينتشر كثيرا بين الأطفال مقارنة بالبالغين، ويزداد احتمالية حدوثه إذا حُرم الشخص من النوم لفترة من الزمن، وهو ما عانت منه سيدة بريطانية تدعى "أندريا دافيسون"، صاحبة الـ41عامًا.

تواجه "أندريا" مشكلات عدة نتيجة سيرها أثناء النوم، حيث شربت زجاجة مبيض الغسيل بينما كانت تمسك في اليد الآخرى بسكويت الزنجبيل، لتستيقظ في اليوم التالي على الآلآم شديدة عانت منها نتيجة لما شربته، ما استدعى الأمر لطلب الإسعاف لمحاولة إنقاذ حياتها ظننًا من أسرتها أنها حاولت التخلص من حياتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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تدهورت حالة أندريا بشكل أثار القلق حيث تمكنت من قيادة سيارتها لمنزل والدتها التي تبلغ من العمر 81 عامًا، وهي مرتدية "بيجامة" النوم دون أن تكون في وعيها وصوابها، إلى جانب إرسالها رسائل صوتية لأصدقائها.

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