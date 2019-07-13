أحدهما الشخير.. علامتان تشيران إلى خطر الإصابة بالنوبة القلبية

تعرف النوبات القلبية أو أمراض القلب التاجية، بأنها من الأمور الطارئة والخطيرة التي تحدث بشكل مفاجئ للإنسان، وتعد من الأسباب الرئيسية للوفاة، لذلك يجب التعرف على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى النوبة القلبية للحماية من الإصابة بها.

ومرض القلب التاجي يقع عندما تحدث إعاقة تدفق الدم في القلب، ما يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية، ومع الوقت، تصبح جدران الشرايين مغمورة برواسب دهنية، أي ما يُعرف باسم تصلب الشرايين، وهي حالة قد تكون مميتة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وفي هذا الشأن، ذكر الطبيب تشارلز تشامبرز، مدير مختبر قسطرة القلب، أنه يجب مراجعة الطبيب خاصة عند بلوغ الـ 60 عامًا أو أكثر، أو إذا كان الإنسان يعاني من زيادة الوزن أو مرض السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، فكلما زادت هذه العوامل يزداد القلق بشأن أي شيء يتصل بالقلب.

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وحذر خبراء طبيون من علامتين تحذيريتين لاحتمال الإصابة بنوبة قلبية:

مشاكل في المعدة

أحيانًا يكون الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة وآلامها، من العلامات التي تشير إلى اقتراب النوبة القلبية، وتكون المرأة أكثر عرضة للإبلاغ عن هذا النوع من الأعراض من الرجل.

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ويعاني الناس من اضطرابات في المعدة لأسباب عديدة لا يمكن أن تكون لها علاقة بالقلب، لكن من الضروري للأفراد معرفة أن هذه الأعراض قد تحدث قبل النوبة القلبية.

الشخير

الشخير بصوت عال وغير عادي، بحيث يبدو النائم وكأنه يلهث أو يختنق، من علامات التي تدل توقف التنفس أثناء النوم.

وإذا توقف النائم عن التنفس للحظات قصيرة عدة مرات في الليل، يؤدي ذلك إلى تعريض القلب لضغوط إضافية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نوبة قاتلة.

فمن المهم للغاية أن نكون على دراية بأعراض النوبة القلبية، ونعرف متى يجب طلب سيارة الإسعاف.

ويذكر أن أكثر أعراض الأزمة القلبية شيوعًا هو ألم شديد في الصدر، فيشعر المريض بوجود ضغط غير طبيعي في منتصف الصدر، وأيضًا ألم في الذراعين وشعور بالدوار والغثيان.

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