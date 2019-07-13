مرآة ذكية تساعد في اختيار تصفيفة الشعر ومطابقتها مع الوجه

طوّر مصفّف شعر "أوسترالي مرآة ذكية" أطلق عليها إسم «بي آي آي كيو»، تساعد مصفّفي الشعر على مطابقة قياسات وجه الزبون مع قاعدة بيانات تضمّ 2400 من المشاهير.

وفي التفاصيل، إنّ هذه المرآة الرقمية هي الأولى من نوعها عالميًا، وتمّ إنشاؤها باستخدام برنامج للتعرّف إلى الوجوه. ويعتقد مطوّرها أنها ستوفّر تجربة صالون أفضل، حيث سيكون لدى الزبائن فكرة أكثر وضوحًا عن مظهرهم بعد قصة الشعر، وذلك قبل تطبيقها فعليًا.

وتعمل المرآة من خلال جهاز لوحي، يسمح لمصفف الشعر أولًا ببناء فكرة عن نمط حياة الزبون من خلال سلسلة من الأسئلة. وبعد إضافة هذه المعلومات إلى ملف التعريف، يقيس هذا البرنامج وجه الزبون باستخدام 120 عملية قياس محددة.

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وفي المرحلة التالية تقدّم قاعدة البيانات خمسة من المشاهير، الذين يحملون أقرب تَشابه للزبون من حيث شكل الوجه ولون العين. ثم تتيح هذه المعلومات للزبون ومصفف الشعر استكشاف أحدث مظهر للشخصية المختارة من بين المشاهير، واستخدامه كمصدر إلهام في تحديد تصفيفة الشعر الجديدة.

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