"قطبة في نسيج الزمان" تحمل فن التطريز الفلسطيني في أبو ظبي

يُنظّم "معرض 412"، وجهة الفنون والتصميم المحليّة في أبو ظبي، فعالية بعنوان "قطبة في نسيج الزمان"، تحت إشراف الفنانة جوانا بركات، يومي 16 و17 يوليو (تموز) الجاري في مقر المعرض في ميناء زايد.

وسيتعرف المشاركون في هذه الفعالية على فن التطريز الفلسطيني التقليدي، وتشرح جوانا بركات تاريخ فن التطريز وسياقه الثقافي، بما في ذلك ارتباطه بمختلف المناطق في فلسطين.

وتتطرق بركات إلى كيفية تغير هذا الفن ودلالاته بعد 1948، وستبحث أيضاً في رؤية الفنانين للتطريز من منظورات مختلفة، كما سيتعرف المشاركون على كيفية تنفيذ القطبة المتعامدة بأسلوب إبداعي، ومن ثم سيطرزون قطعة فنية من تصميمهم، وسيكتسب المشاركون في ختام الورشة معلومات قيمة حول معاني ومدلولات الأشكال التي يتميز بها فن التطريز، وفهماً معمقاً لتاريخ هذا الفن والثقافة التي ولد فيها.

وتأتي هذه الورش ضمن فعاليات موسم معرض 421 الثاني من "النادي الصيفي: نسخة التصنيع"، والتي تستمر إلى 20 يوليو (تموز) الجاري، لتتيح الفرصة لأصحاب المهارات والمواهب الإبداعية لصقل قدراتهم وتعزيز مواهبهم.

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ويتضمن البرنامج سلسلة مكثفة من ورش العمل التي تتناول جوانب متنوعة من الإنتاج الإبداعي وتستهدف المهتمين بالمجالات الإبداعية العملية وكذلك الصناع الناشئين من مختلف المستويات المهارية، من المبتدئين، وأصحاب المهارات المتقدمة.

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