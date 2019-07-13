طريقة تظليل العيوب وتوحيد لون البشرة

لا تترددي أبدا في تطبيق الكونسيلر البرتقالي على الهالات السوداء البارزة على البشرة، فنساء كثيرات يخفن من استخدامه، الا انه من أهم الألوان الأساسية للبشرة السمراء والداكنة. فالكونسيلر البرتقالي يظلل العيوب كلها ويوحد لون البشرة ويسهل باقي خطوات الأساس الموالية.

إليك بالخطوات طريقة تظليل العيوب وتوحيد لون السحنة لبشرة مخملية ومثالية تضاهي بسحنتها جمال النجمات.

أهمية الكونسيلر البرتقالي لإخفاء البقع والهالات السوداء

يعمل الكونسيلر البرتقالي على انعكاس اللون الأزرق في البشرة، وبالتالي اخفاء البقع الداكنة حول العينين وعلى كامل سطح البشرة. هذا الامر يميزه عن الكونسيلر الذي يطابق لونه لون البشرة، والذي يمنحك نتائج عكسية، ويجعلك دائما غير راضية عن نتيجة ومظهر الكونسيلر على بشرتك.



إذا كنت تعانين من انتشار بقع متفاوتة على البشرة، لا بد لك من استخدام الكونسيلر البرتقالي لتصحيحها، واضفاء لون مشرق وصحي على كامل السحنة.

1- تنظيف البشرة

ابدئي دائما ببشرة نظيفة وخالية من بقايا المكياج والأوساخ.

2- ترطيب البشرة

رطبي البشرة حول العينين والأماكن الداكنة الأخرى باستخدام كريم ترطيب مناسب.

3- توزيع الكونسيلر البرتقالي

ابدئي بتوزيع الكونسيلر البرتقالي بلطف. استخدمي مصحح اللون على البشرة بواسطة الريشة التابعة له أو اسفنجة البيوتي بلاندير Beauty Blender الصغيرة، وربتي بها فوق البقع باللون المناسب لكل بقعة، وبلطف تام من دون ان تدمجي الالوان بالكامل.

4- توزيع كونسيلر بلون يناسب بشرتك السمراء

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بعد أن يجف الكونسيلر البرتقالي ويمتصه الجلد بالكامل، انتقلي إلى توزيع كونسيلر عادٍ بلون يناسب لون بشرتك السمراء، على أن يكون أفتح منها بدرجة واحدة أو درجتين. ربتي به على كامل مساحة محيط العينين بالأسفنجة.

5- الدمج النهائي

يفضل دائما استخدام اسفنجة المكياج للدمج النهائي من خلال التربيت برفق على اللونين، وإزالة الفائض من الكونسيلر.

6- خطوة إضافية: للحصول على لون بروزني

بواسطة فرشاة الكونتور يتم نحت الوجه باللون البرونزي المتوهج، ثم توزيع البلاشر ولمسات الهايلايتر المضيئة لكامل معالم البشرة، وذلك على أعلى الوجنتين والصدغين.

بهذه الخطوات تكونين قد أتممت تظليل شوائب البشرة السمراء باللون البرتقالي على أكمل وجه.

جربي هذه الاستخدامات أيضا للكونسيلر البرتقالي

1. اعتمدي الكونسيلر البرتقالي لتظليل واخفاء السواد الظاهر حول منطقة الفم قبل توزيع الأساس، ثم ادمجي اللونين معا للحصول على تغطية مثالية ومدهشة.

2. إذا كنت تعانين من التبقّع بشكل كبير وترغبين في توحيد لون السحنة، اعتمدي اللون البرتقالي على كامل البشرة، وامنحيه بعض الوقت ليستقر، ثم وزعي الفاونديشن السائل واحصلي على تغطية مبهرة.

3. إذا كنت تعانين من لون الشفاه الغامقة، جربي أولا توزيع الكونسيلر البرتقالي على كامل الشفاه، واتركيه يجف تماما. ثم مرري لون أحمر الشفاه المفضل لديك للحصول على شفاة بألوان مشرقة ومميزة.

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