تعرفي على 9 موديلات مميزة لتزيّني بها كاحلكِ

الأكسسوارات لا تقتصر على قلائد، أقرط، أسوار وخواتم فحسب، بل تشمل خلاخل أيضاً! هذا التصميم الذي نادراً ما قد تفكّرين به، هو تفصيل إضافي يزيد من جمال إطلالتكِ من دون أن تعي ذلك. موديلات خلاخل تتأرجح بين البسيطة، الناعمة وملفتة لتتناسب مع كل السيدات مهما كان ذوقهنّ. أنا واثقة، بأن كلّ صبية إن أرادت أن تعتمد خلخال، تبحث عن التصميم الذي يجعلها تتألّق في كلّ الأوقات، ولعلّ أبرز المعادن التي تحقّق هذه الرغبة هو الذهب الأصفر!

في الواقع، العديد من دور المجوهرات، حرصت على تقديم مجموعة من خلخال ذهب، تنبض بالجمال وتحاكي ذوق كل امرأة، سواء كانت كلاسيكية، أنثوية أم متطرّفة في ستايلها. كوني واثقة، إن اعتمدتِ خلخال ذهب، ستضاعفين جاذبية إطلالتكِ وخصوصاً قدمكِ.

إن كنتِ امرأة تبحث عن كل ما هو بسيط، ننصحكِ باعتماد خلخال ذهب من STONE AND STRAND. أمّا إذا كنتِ تميلين إلى الأسلوب الأنثوي الناعم، فما رأيكِ بأن تختاري خلخال ذهب من Mizuki، الذي ازدان بحبات اللؤلؤ الصغيرة. أمّا إذا كنتِ تفضّلين خلخال ذهب ينبض بالحيوية، فننصحكِ باعتماد تصميم من Jacquie Aiche، المزيّن بحبيبات ملوّنة.

طبعاً، كل هذه الموديلات من خلاخل ذهب، يمكن أن تختاري منها التصميم الذي يتماشى مع ستايل ملابسكِ. على سبيل المثال، نسّقي خلخال ذهب من Isabel Marant مع تنورة جينز وتوب، كما بإمكانكِ أن تختاري خلخال ذهب من Sophie Bille Brahe، والمزين بحبة من اللؤلؤ لتعتمديها مع فستان سهرة.

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من الآن فصاعداً، إن كنتِ من السيدات اللواتي قد ينسين تزيين كاحلهنّ بخلخال ذهب، فعليكِ ذلك! لأن هذا التصميم بالتحديد، سيزيد قدمكِ جاذبية لا مثيل لها، خصوصاً إذا اخترتِ الحذاء أو الصندال المناسب. بمعنى آخر، احرصي على أن تعتمدي شوز غير مرفق ببكلة

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