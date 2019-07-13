تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

المرأة السرطان هادئة تتحلى بالسلام الداخلي، شغوفة، حساسة وفي بعض الأحيان تكون عنيدة ومتصلبة الرأي، تمتلك درجة عالية من العزيمة والإصرار.

صفات برج السرطان البنت

البنت السرطان تتقوقع بعيدا عن الأخرين فى عالمها الخاص عندما يتم مضايقتها .

البنت السرطان لا تمانع من اظهار الجانب المتشائم والعدواني بكل وضوح.

البنت السرطان عندما تكره شخص معين ستظهر له ذلك بشكل واضح وصريح.

امرأة السرطان حساسة جداً وتهتم جداً بالأخرين.

المرأة السرطان لها مخيلة نشطة وتعشق بجنون .

المرأة السرطان تحب أن تعتني بالآخرين وأن تهتم بهم خاصة أولئك المقربين إلى قلبها.

مميزات وايجابيات المرأة السرطان

بنات برج السرطان يتميزن بأنهن عاطفيات ،حساسات ، صادقات .

عندما يقعن بالحب فإنهن يحبن بصدق ، نبضهن بالحب قوي جداً، وعلاقاتهن مع الجميع رائعه ، يحبن الخير لغيرهم.

إن فتيات برج السرطان مثابرات ، شجاراتهن عفوية ، وفيات لذكرى الماضي ، لا يثقن في أي شخص بسهولة .

بنات برج السرطان لديهن حس عالي بالمسؤولية ، يعشقن البحر والسماء ، الشعر والهواء ، لا يرتحن بوجود الغرباء ، يكرهن النقد و الوجوه الحمقاء .

برج السرطان المرأة تعيش في الخيال أكثر من الواقع ..

برج السرطان المرأة تحب إبراز أنوثتها ، لأنها فاتنة ويليق بها الدلال

لديهن حدس قويّ و مشاعر فائضة ، متفهمات لكل من حولهن ، وُلد الإخلاص من رحم عطرهن وضلع أخلاقهن .. فهن للوفاء أساس ومقياس وأحتراف

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عيوب برج السرطان المراة وسلبياتها

بنات برج السرطان يظهر عندهن منذ الصغر حبهم للنقود، فستجدهم يسعون إلى فتح دفتر توفير، و إدارة مصروفهم بكفاءة منذ الطفولة قد يؤهلهم في الكبر لأن يصبحن سيدات أعمال.

يحببن الحيوانات، و لربما يقومن بتربيتها و الاعتناء بها بالرغم من خوفهن منها أحياناً، و هذه سلبية طبيعية في مواليد هذا البرج، و هنا يظهر دور الأهل في تعويضهم بالدفء و الحب و الحنان، وتعليمهم عدم الخوف من الحيوانات ، وهل هناك طريقة أفضل من جعلهن يلعبن لعبة باربي تعتني بالحيوانات

هي ذات نقد قاسي ، وتنتقد الناس دون التفكير في قساوتها وتأثيرها على الطرف الآخر.

البنت السرطان كسولة بعض الشي، لا تبادر في العمل ، بل تفضّل العمل تحت امرة شخص آخر.

مزاجية المرأة السرطان هي من اكبر عيوبها وسلبياتها.

شكل امرأة برج السرطان

امراة برج السرطان والجمال قصة بحد ذاتها فهي فتاة جميلة.

امرأة برج السرطان وجهها بيضوي عريض.

وجهها ممتلئ.

نظرتها بريئة.

تبدو أصغر من عمرها.

عيناها سارحتان وشاردتان.

عيناها واسعتان تشعّان بريقاً ولمعاناً.

لاتهتمّ كثيراً بمظهرها.

شعرها بنيّ اللون أو أسود ومموّج.

عظمها عريض.

صدرها مستدير.

كيف تتعامل مع برج السرطان المرأة

إنك لن تستطيع أن تفهمها بحسب ما يخبرنا به موقع أرب حظ، و ستبقى متحيراً من أمرها مهما حاولت الاقتراب منها.

عموماً أفضل طريقة للتعرف على جوهرها هو الذهاب إلى كوكبها للتعرف على خفاياها و صفاتها المميزة، ستجدها مشرقة ساحرة و فاتنة، ستظل مسحوراً و مفتوناً بها.

لكنك سوف تتغير ناحيتها عندما تمسك يدك بأحد كتبها، فلا شك في أنك ستجد ظرفاً به بعض الأوراق المالية، أو على الأقل ستجد هذه الأوراق المالية مبعثرة بين صفحات الكتاب، إذا أمعنت النظر حولك لا شك في أنك سوف تجد علبة مليئة بالنقود المعدنية.

نعم هي المرأة السرطان، و حديث النقود الذي دائماً تفتخر به، و هي لا تسعي أبداً لتبديد ثروة زوجها، و إنما تحاول أن تبذل كل ما في وسعها لكي يضاعف ثروته بكلل المساعدات الممكنة، و ذلك عن طريق النصح و الإرشاد لزوجها، و توفير ما تستطيع أن توفره من مصروف بيتها، بالإضافة إلى أنها قد تخرج إلى العمل لنفس هذا الغرض.

إذا أردت أن تفوز بقلب المرأة السرطان، عليك إبهارها وخاصة بالاهتمام والهدايا.

هي أيضا تحب أن تتمهل وتأخذ وقتا كاف قبل الوقوع في الحب كما أنها تبحث عن شريك حساس المشاعر مثلها.

ليس من السهل على امرأة برج السرطان الوثوق في الأخرين، ولكن عندما تثق بك فسوف تفوز بمساحة كبيرة من قلبها

المرأة من برج السرطان والحب:

المرأة السرطان حبها صادق وعميق، قليلة الغيرة ومشاكلها العاطفية تنبع من داخلها لعدم ثقتها بنفسها.

المرأة السرطان في الحب من الصعب أن تجري وراء الرجال.

المرأة السرطان بحاجة دائمة لسماع كلمات التشجيع والإعجاب كي تحررها من عقدة الخوف وتذكرها بأنها أنثى حقيقية كما ذكرنا سابقاُ عليك أن تذكرها بأنها أجمل من باربي الحقيقية.

عليك أن توفر لها المكان المناسب كي تشعر بالراحة مثل الشموع، الورود الحمراء، الأغاني العاطفية، جلسة بجانب البحر والأمواج التي لا تستطيع مقاومتها والنسيم الرطب.

وهي تغار بشكل منطقي ولكنها تحب ان تكبر من الامور مهما كانت صغيرة أو تافهة لتجعل منها قضية كبيرة .

تحب امرأة برج السرطان الرجل الذي يعبر عن عواطفة طوال الوقت فيحتضنها من حين لأخر ويغازلها كثيراً.

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ماذا تحب المرأة السرطان بالرجل:

التعبير الدائم عن عواطفه ومشاعره نحوها بالإطراء والثناء عليها

تقديم الزهور والهدايا وقصائد الحب

التعامل معها بلباقة

التحدث معها بمواضيع تخاطب عقلها والابتعاد عن المواضيع المحرجة لها

الاهتمام بها وبتفاصيل شخصيتها ومعرفة ماتحب وتكره والتقرب من عائلتها وأصدقائها

الصبر والتروي فهي لا ترغب بالانغماس فورا في العلاقة حتى تتأكد من مشاعرها.

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علامات اعجاب المرأة السرطان

من العلامات الأكيدة لاعجاب المرأة السرطان هي عندما تنتظر الفرصة لتجلس معك.

وعندما تتحدث إليك بأريحية وشغف دون النظر في الساعة وطرح أسئلة للتعرف على ما إذا كنت مُرتبطًا بفتاة أخرى أم لا.

أما إذا كانت لا تشعر بالحب نحوك فستتعرف على ذلك ببساطة من خلال طريقة حديثها إليك والنظر في الساعة لأطول وقت ممكن.

اسرار انثى السرطان

المرأة السرطان حساسة للغاية وفي المواقف الغامضة قد تفسر الأمور بشكل خاطئ يؤثر على حالتها النفسية.

المرأة السرطان لا تحب الانغماس سريعاً في علاقة جادة قبل أن تتأكد من مشاعرها .

امرأة السرطان حالمة وتحب الشب الذي يقوم بلفتات مهذبة لها مثل فتح باب السيارة أو تقديمها .. هذه اللفتات ستخطف قلبها.

امرأة السرطان خجولة وتنفر من الاحاديث التي تخدش الحياء أو من الاحاديث التي تشعرها بالخجل وعدم الراحة.

يعد الشاطئ هو الجو المفضّل للمرأة السرطان، فهو مكان سعادته

أهم الصفات الإيجابية لصاحب برج السرطان :

– الإخلاص – يمكن الاعتماد عليه

– الاهتمام بالآخرين – يتحمل المسؤولـيــة

أهم الصفات السلبية لصاحب برج السرطان :

– صاحب شخصية مزاجية – شديد الحساسية

– كثير الرثاء للنفس – لا يتحمل الضغوط

– دائم القلق والتفكير

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