تعرف على صفات كل برج قبل التفكير في الحب أو الزواج

كل فتاة تحلم بفارس الأحلام والعريس المثالي لها ، وترسم في خيالها صورة لزوج المستقبل بكل الملامح والرتوش ولكن دون أن تسأل ما برجه ؟

هذا الخطأ قد يقلب كل الموازين ويجعل المرأة تندم على اختيارها إذا كان زوجها من برج يتعارض مع مواصفات برجها ليتحول الحلم الوردي إلى كابوس ومسلسل لا ينتهي من العنف اليومي.

هذه ليست مزحة !! الابراج والحب اصبحت حقيقة ويجب علينا أن نلقي انتباهنا عليها ولو قليلاً فلعلها تساعدنا في علاقاتنا العاطفية والزوجية .

ومن هنا يمكنك معرفة ابراج اليوم والحب وحظك اليوم مع الشريك:

مواصفات برج الحمل في الحب :

سعادة برج الحمل تكمن فى تحقيق الانتصارات العاطفية.

لكنه مزاجى فى الحب وليس من السهل التعامل معه إلا بمعاشرته معاشرة جيدة.

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هو عاطفى رقيق ويشيع البهجة على من حوله, ويقع فى الحب من أول نظرة وسريع الزواج.

برج الحمل يعرف كيف يكسب قلب من يحب، وهو قادر على الإقناع.

يشعر معه الطرف الأخر بالثقة والطمأنينة.

برج الحمل في الزواج يقدر قيمة البيت ومغرم بالأطفال.

ونجاحه فى الزواج يكون مبنى على الصدق والتفاهم مع من يحب.

مواصفات برج الثور في الحب :

برج الثور عاطفى لكنه يحب التملك، وهو غير متقلب إذا أحب.

برج الثور شهوانى وجاد فى طبعه ويعطى إحساسا عميقا بالحب.

برج الثور حذر في الدخول بعلاقة حب ويتخذ الحيطة حتى لا يفشل.

يتورط برج الثور الشاب فى أمور عاطفية، ومع تقدم السن ينشد الاستقرار ويتوقع مبادلة الحب من الغير.

يخجل برج الثور من إظهار حبه ومشاعره بطريقة مباشرة.

ينجح برج الثور فى الزواج طالما هناك استقرار.

لكن إن ساءت الأمور فيصبح شرس جدا.

في حال كان شريكه متفهم له ولشخصيته فهو برج مثالى فى الزواج.

مواصفات برج الجوزاء في الحب :

برج الجوزاء يهتم بنهايات الأمور والغايات أكثر من الوسائل.

برج الجوزاء لا قيمة للحب لديه، وتكون كل قصص حبه فاشلة.

إن أى حب فى حيات برج الجوزاء قد يقوده إلى الزواج.

برج الجوزاء ميال للانتقال وسرعان ما يجد أخطاء فى الطرف الأخر.

عندما يقع في الحب فهو برج جاد فى مسعاه وينشر الحب والعطف والتفاهم.

يجذبه الشخص المتمتع بنفس صفاته.

يرغب الجوزاء فى الشريك الذكى والمرح، ولا يهب نفسه لشخص بسهولة.

ليس من الصعب التعايش مع برج الجوزاء في الحب.

برج الجوزاء لطيف ومرح والزواج عنده يجب أن يكون مثيرا ومتجددا.

مواصفات برج السرطان في الحب :

برج السرطان في الحب فنان يميل للحبيب ذو القلب المتفتح الذى يلمس وجدانه .

عندما يحب السرطان فإنه يعبر عما بداخله بصدق، والصراحة مطلب أساسى له.

الحب عند برج السرطان تعنى الاستقرار وليس المغامرة.

برج السرطان يحب البيت كثيرا، فهو عائلى.

السرطان ينجح في الزواج ويشعر بالمسئولية تجاه الأخر.

تنعكس عاطفته على بيته, وشعوره عميق ومخلص فى الحب.

برج السرطان يغضب جداً من حبيبه إذا لم يتفهمه.

في العلاقة العاطفية يحب امتلاك حبيبه، ويرغب فى الشعور بأنه محبوب ومرغوب.

فى بعض الأحيان لا يستطيع برج السرطان التعبير عن عواطفه.

مواصفات برج الاسد في الحب :

برج الاسد يعشق أن يكون محبوبا، فالحب بالنسبة له يدير الأرض ويقلب حركة الكون.

برج الاسد نبيل فى تعبيره عن مشاعره بفخر واعتزاز.

برج الاسد غيور جدا.. ويصبح شرس لأبعد الحدود فى الدفاع عن حبه.

مبدأ برج الاسد في الحب (من يحبنى فليتبعنى).

لديه جوع عاطفى شديد يجعله يبحث دائما عن الحب الأكبر: لكنه يحب أن يُعامل كملك.

يحب بيته وينشد الراحة فيه يفعل ما بوسعه لإسعاد حبيبه.

برج الاسد يبالغ فى تقديم الهدايا ، ويتغاضى عن أخطاء حبيبه الصغيرة.

مواصفات برج العذراء في الحب :

برج العذراء مهتم بالشؤون الغرامية، ويخاف من عدم انجذاب الطرف الأخر إليه.

برج العذراء في الحب مجنون بالغيرة ولا يحب البرود فى العاطفة.

قد يعتبر البعض أن برج العذراء بعيد عن الرومانسية الحالمة.

هو برج معتدل فى الأمور العاطفية، ولا يؤثر فيه انتهاء العلاقات تأثير كبير.

برج العذراء عندما يحب بجدية يطغى الحب على حياته كلها.

عاقل فى الحب ومتحفظ ويحتاج إلى الوقت ليجد شريكه..

فمعظم أبناء البرج يتزوجون فى سن متأخر.

ينجح برج العذراء فى الزواج من الشريك المناسب.

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مواصفات برج الميزان في الحب :

برج الميزان يعيش حالة حب دائمة.. ويمتاز بأنه عندما يحب يكون عاشق ولهان.

يتقبل الحديث عن المشاكل العاطفية بهدوء.. ويظهر عقلانية فى بعض الأوقات.

فى معظم الوقت لا يترك مجالا للعقل فى حبه.. ولذلك يكون الأمر مريحا لو كان حبيبه عقلانيا.

برج الميزان يتورط فى الحب دون أن يعرف.

برج الميزان عاطفى مرح، وهى صفة تجلب له المعجبين.

برج الميزان لبق فى التعبير عن حبه، وهو محب على الرغم من أسلوبه الهادئ.

برج الميزان في الحب يتخلى عن وداعته، ويصبح أسدا.

هو برج يبحث عن الاستقرار والزواج، وهدفه هو العلاقة الدائمة، ويستمتع ببناء البيت والعائلة.

برج الميزان يحتفظ بأخطائه لنفسه، ولا يزعج بها حبيبه.

هو برج يسعى دوما للإبقاء على زواجه مستقر وآمن.

مواصفات برج العقرب في الحب :

برج العقرب مخلص وقادر على الحب الصادق إن كان حبا حقيقيا.

من عيوب برج العقرب في الحب أنه يحب السيطرة فى علاقاته العاطفية والغرامية.

يهوى المغازلة ويتورط فى أمور عاطفية قبل الاستقرار.

برج العقرب مخلص غالباً ويتوقع من شريكه أن يكون مخلصا مثله.

غرام برج العقرب قد يكون عنيفا، وهو ينشد الاهتمام ممن يحب، ويجتهد فى إسعاده.

إذا علم برج العقرب بأن شريكه يخدعه يصبح عنيفاً جداً.

لا يحب برج العقرب من يتدخل فى قراراته وخاصة بالارتباط وهذا الموضع قد يفتعل صدام معه.

عقلاء برج العقرب يستطيعون التعايش مع ظروفهم العاطفية حتى الوصول للاستقرار.

مواصفات برج القوس في الحب :

برج القوس ميال للرومانسية ويصل فى علاقاته إلى حدود اللامعقول.

برج القوس في الحب غير تقليدى ومنطلق ومتحرر.. والزواج يشكل عائق له.

برج القوس عاطفياً يكره الفشل، لكنه مخلص لحبيبه، والحب مهم جدا عنده.

أحيانا يكون الحب هروبا من الواقع الذي يعيشه برج القوس.

هو برج ينشد الحرية، ومستعد لتقديم التنازلات فى علاقاته، ويحب الاحتفاظ بحقوقه الشخصية.

برج القوس يتصرف فى الحب كالأطفال، ولذلك يواجه خيبة الأمل قبل العثور على الشريك المناسب.

أحيانا يكون كلامه سببا فى إنهاء العلاقة العاطفية .

يحاول برج القوس تجنب الأخطاء العاطفية التي ارتكبها غيره، ولذلك فإنه يتأنى فى اختيار رفيقه الدائم.

مواصفات برج الجدي في الحب :

برج الجدي عندما يحب يحب بكل قواه، لكن يبقى بداخله شئ لا يشارك حبيبه فيه.

برج الجدي يتوق للوحدة وغالبا ينعزل، لكنه يحسن العطاء ولا يحسن الأخذ بسبب تكبره وخوفه من الضعف والتبعية.

يجد برج الجدي صعوبة فى إظهار مشاعره وإحساسه، وقد لا يفصح عن حبه أبدا.

يرغب برج الجدي فى التملك فى الحب، وهو غيور لأبعد الحدود ويصعب فهمه.

لا يحب أن يعرف الأخرين أخطائه، وهذا يدفعه إلى الانعزال.

برج الجدي مخلص وقادر على التضحية من أجل إنقاذ حبه.

برج الجدي يعمل دائما من أجل تحسين أوضاعه فى الحب ولاستمرار علاقته.

برج الجدي لا يعرف الغزل والرومانسية الا بلحظات قليلة ، ويصعب عليه التعبير عن شوقه وحبه.

لا يميل برج الجدي للمديح وحلاوة اللسان ولا يستهويه الحب العاصف السريع.

مواصفات برج الدلو في الحب :

برج الدلو لبق مع الجنس الآخر، ولا يقول كلمة (أحبك) إلا بعد دراسة عواطفه والتأكد منها.

يأخذ وقت طويل للتأكد من أن الطرف الآخر يبادله نفس المشاعروالحب.

برج الدلو مخلص فى حبه، لكن فى بعض الأحيان يكون جارحا ومزعجا.

لا يعترف برج الدلو بأن هناك من ينافسه، ولذلك لا يعبر عن غيرته الشديدة، لكن تظهر على وجهه.

يحب فى الشريك الذكاء، وليس شئ آخر، ولا يهتم بالمظاهر.

يبدوا برج الدلو أحيانا باردا، لكنه يهتم بالحب والعاطفة، وعندما يتزوج فهو يحترم شريكه.

مواصفات برج الحوت في الحب :

برج الحوت مندفع وعاطفى ويظهر فى بعض الأوقات اللطف والشفافية وعمق الإحساس.

رغم مشاعره الكبيرة لكنه يعود سريعا إلى بروده بسبب خوفه من الفشل العاطفي.

وسائل تعبيره عن حبه متعددة، وغالبا تكون خارج نطاق الكلام..

يتمتع برج الحوت بالإقناع والتعبير بوجهه جيدا ، كما أنه مغازل رفيع المستوى.

برج الحوت مخلص عندما يهب قلبه لحبيبه، ولا يؤمن بالعبث بمشاعر الآخرين.

عندما يحب لا يقدر على المقاومة ، ويحب بكل ما لديه من قوة ، وهذا سيف ذو حدين!!.

يجب على من يحب برج الحوت أن يعرف أنه غامض التصرفات، وصعب الفهم، بسب تقلبه بين العاطفة المتأججة والبرود بسرعة.

يمثل له البيت أهمية كبيرة، ويبذل جهد كبير لإسعاد من يحب.. والزواج يعنى لبرج الحوت أشياء كثيرة.

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