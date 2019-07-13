تألقي علي البحر مع أجمل إطلالات أسبوع الموضة بباريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

قدم الكثير من مصممي الأزياء خلال فعاليات أسبوع باريس للموضة 2020، بعض التصمميات البسيطة و العصرية التي تتماشي مع أجواء البحر ودرجات الحرارة المرتفعة.

يقدم الخليج 365 خلال النقاط التالية أبرز التصميمات المقدمة ضمن أسبوع باريس للموضة 2020 لأزياء البحر، حسب ما جاء في مجلة "vogue" البريطانية.

عرض مصمم الأزياء العالمي من الأصل الهندي Rahul Mishra مجموعته الجديدة التي تميزت بالرقي والأناقة.

وغلب على المجموعة موديل الفساتين الصيف المناسبة للبحر، وبلمسة انيقة وعصرية زينها"راهول" بالورود الزاهية والوردية والحمراء علي خامة تول شفافة.

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أهم ما ميز تصميمات "راهول" الصيفية الفساتين القصيرة فوق الركبتين، وتصميم ال cup الكاشف للصدر، مع الكلوش في معظم التصميمات.

اختار "راهول" الخامة التول والستان الشفاف في معظم التصاميم، مع الورود من الخامة الحرير.

بينما قدم مصمم الأزياء Giovanni Bedin أزياء مناسبات صيفية تناسب إطالات الحفلات النهارية علي البحر والرمال أو علي المسبح.

قدم "جوفاني" الألوان الزاهية مثل الوردي والاخضر النعناعي والوان قوس قزح في تصميم واحد، واللون الاوف وايت، واستخدم خامات الشيفون والتول وفي بعض التصاميم استخدم الحرير الناعم للبطانة.

وعن التصاميم فتميز "جوفاني" بالتصاميم الطويلة والقصيرة الظاهرة للبطن، والكتفين، والصدر، وبعض التصاميم كانت تحتوي على الشرارشيب في نهاية الفستان.