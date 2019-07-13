بتكاليف بسيطة وألوان زاهية.. أفكار لتزيين منزلك في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

ألوان الطبيعة الزاهية تغزو أحدث صيحات ألوان فصل الصيف 2019، ويمكنك الاستمتاع بتلك اللمسات المبهجة عن طريق إدخالها على ديكور وأثاث منزلك.

قال مهندس الديكور، هاني ثروت العيسوي، لـ"الخليج 365": بإمكان أي امرأة أن تخلق الأجواء المبهجة في منزلها بخطوات سهلة وبسيطة من خلال التلاعب في بعض الألوان وإضافة إكسسوارات وتصميمات مناسبة بشرط أن تكون ملائمة للأثاث.

وأوضح مهندس الديكور أن هناك 7 أفكار مبتكره لتزين المنزل بألوان مبهجة تناسب فصل الصيف، نستعرضها لكم في النقاط التالية:

1- إدخال اللون الأخضر:

الحرص على إدخال اللون الأخضر بجميع درجاته في التصميم الداخلي للمنزل أو مزجه مع اللون الأصفر، عن طريق استعماله الوسائد والسجاد أو الأكسسوارات مثل "الأباجورة" ومفارش الأثاث، أو وضعه في الزخارف المختلفة، ويمكن أيضًا إضافة النباتات الخضراء، مع نقوش مستوحاة من الطبيعة، ليعطي الإحساس بالطاقة والفرحة.

2-استعمال ألوان الباستيل:

استخدام درجات الباستيل الناعمة، مثل اللون الأخضر النعناع، والوردي، وألوان الزهور الطبيعية، مع التزين بعنصر معدني، لتعطي لمسة عصرية ومبهجة.

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3-ورق الحائط:

ضع ورق الحائط المؤلّف من أشكال مبتكره مفعمة بالحيوية، لتنعكس على ديكور المنزل وتصنع أجواء مبهجة، ويعتبر هذا هو الديكور الأنسب للمسة مبهجة في الصيف.

4-وضع الزهور الطبيعية:

يمكنك إضافة لمسة من الأناقة والرقي عن طريق وضع الزهور الطبيعية في "فاظات" زجاجية، ووضعها على الطاولة أو يمكن تعليقها على إحدى الحوائط، وتساعد الزهور على نشر الطاقة الإيجابية في الغرفة وفي نفس الوقت تنقي الهواء وتخلص من الشعور بالتوتر والطاقة السلبية.

5-إدخال اللون الأزرق:

يعتبر اللون الأزرق بدرجاته المختلفة خاصةً الفيروزي والسماوي، من أفضل الألوان التي يمكنك اختيارها في تزين منزلك بألوان الربيع والصيف المفعمة بالبهجة والاسترخاء، ويمكن تنسيقة مع اللون الأبيض، عن طريق الستائر أو استعماله في ورق الحائط.

6- استخدام اللون الأبيض والرمادي:

يعطي اللون الأبيض والرمادي الشعور بالأناقة والهدوء، مع لمسة فضية لامعة ممكن أن تأتي في مفارش الأثاث أو الإكسسوارات، والوسائد الملونة التي ستخلق للمكان جمالاً منفردًا.

7- تزيين الحائط بالبراويز أو إطارات الصور

يمكنك ترتيب أو تنسيق البراويز وإطارات الصور على الحائط بأسلوب عصري ومميز، تحمل صور تذكارية لأجمل اللحظات السعيدة التي مرت على العائلة، أو استخدام البراويز التي تحتوي على رسوم زهور بسيطة، فكل هذا يمنح الشعور بالسعادة والحيوية.