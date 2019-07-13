تطبيق الكونتور الكريمي بأسهل الخطوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 04:34 مساءً - لقد أصبح الكونتور أحد أشهر أساليب المكياج المعتمدة من قبل خبراء المكياج، نظراً الى أهميته في إخفاء العيوب والشوائب وإبراز ملامح الوجه بطريقة ملفتة وجذابة جداً، فإن كنت من محبات هذه التقنية، سنعرفك الى طريقة تطبيق الكونتور الكريمي، إضافة الى بعض المعلومات المهمة حول كونتور الوجه عموماً.



ما هو الكونتور؟

تطبيق الكونتور الكريمي



الكونتور هو تقنية تعمل على تحديد الوجه وتسليط الضوء على مناطق معينة منه، أي أطراف الجبين، عظمة الخد، والأنف، وقد أصبح رائجاً جداً بين النساء ويلاقي انتشاراً واسعاً في عالم المكياج. وهو يتوافر بشكلين، الكونتور الكريمي والكونتور الباودر، إلا أن الكونتور الكريمي ملائم جداً لفصل الصيف، حيث أنه في ظل الأجواء الحارة يبقى ثابتاً طوال اليوم، فلا يسيل أبداً بفعل العوامل الخارجية، على أن يكون أغمق من لون بشرتك بدرجتين.



ما الفرق بين الكونتور الكريمي والكونتور الباودر؟

تطبيق الكونتور الكريمي



الكونتور الكريمي هو مثل الفاونديشن، يٌستخدم خصوصاً للبشرة جافة، إلا أنه يحتاج الى مهارة في الدمج، ويفضل استخدامه في السهرات والمناسبات، ومن المحبذ أن يتم تطبيقه بواسطة البيوتي بلاندر. أما الكونتور البودرة فيلائم البشرة العادية والمختلطة والدهنية، وهو سهل الاستخدام ويصلح للأيام العادية، كما أنه لا يحتاج الى الكثير من الخبرة، ويفضَّل تطبيقه بفرشاة التجميل العادية.



كيفية تطبيق الكونتور الكريمي

تطبيق الكونتور الكريمي



قومي بتوحيد لون بشرتك من خلال استخدام كريم أساس بلون بشرتك نفسه، وذلك لإخفاء العيوب والشوائب والبقع الداكنة. من ثم، طبقي كريم أساس أغمق بدرجتين من لون بشرتك، على الأماكن التي تريدين إخفاءها، وأيضاً على منبت الرموش أعلى الجبين، وعند جانبي الأنف، وعلى عظمة الحنك من الجهتين، وأسفل عظمة الخدين من أجل إبرازهما. من ثم، طبقي كريم أساس كريم أفتح بدرجتين من لون بشرتك، على أسفل العينين لإخفاء الهالات السوداء، وعلى عظمة الأنف في الوسط، ووسط الذقن. قومي بواسطة الاسفنجة، بالتربيت على المستحضرات التي طبقتها، وذلك لمزجها، مع الحرص على الإبقاء على كل مستحضر في مكانه للحفاظ على التحديد. بعدها، قومي بتثبيت التحديد بواسطة البودرة، على أن تكون بلون البشرة، وطبقيها بواسطة الاسفنجة.

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