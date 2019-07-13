أفضل الماسكات لبشرة مشدودة خالية من التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 04:34 مساءً - لتتمتعي بإطلالة شابة وبشرة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة، لا بد من استخدام ماسكات للبشرة، فهي تساعدك في تأخير ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن. لذلك، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أفضل الماسكات للبشرة التي تضاهي بمفعولها الكولاجين نفسه.



ماسك الكيوي

ماسكات لبشرة مشدودة



قومي بين الحين والآخر بهرس حبة ناضجة من الكيوي، واحرصي على عدم نزع قشورها. من ثم، طبقي ماسك الكيوي على بشرة وجهك ودلكيها بهدوء وبحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. اتركي الماسك على وجهك لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم.



ماسك القهوة والبيض



اخلطي نصف ملعقة صغيرة من القهوة مع بياض بيضة واحدة. حركي الخليط جيداً وطبقيه على بشرة وجهك. اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق. من ثم، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه جيداً بالماء الفاتر.



ماسك الزنجبيل والعسل الأبيض



أخلطي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون وثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على كامل بشرة وجهك، ومحيط منطقة العين أيضاً. اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق. من ثم، اغسلي وجهك برفق باستخدام الغسول الملائم، وشطفيه بالماء الدافئ.



ماسك القهوة وزيت الزيتون



أخلطي ملعقة صغيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي. حركي الخليط الى أن يصبح متجانساً، من ثم طبقيه على بشرة وجهك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها نظفي وجهك ورطبيه بكريم الترطيب خاصتك.



ماسك الصودا وزيت جوز الهند

Advertisements

ماسكات لبشرة مشدودة



قومي بخلط ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من صودا الخبز في وعاء معقم. استمري في الخلط الى أن تحصلي على خليط متماسك. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك، مع الحرص على تدليكها بحركات دائرية. اتركي الخليط على وجهك مدة خمس دقائق. بعدها، اشطفي وجهك جيداً بالماء البارد.



فوائد الماسكات للبشرة

ماسكات لبشرة مشدودة



تحتوي ماسكات البشرة هذه على مكونات طبيعية تمتلك قدرة كبيرة على شد البشرة وإزالة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، وذلك بفضل غناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز من مرونة البشرة، وتعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في الجلد، إضافة الى أنها ترطب البشرة وتغذيها، مما يكافح ظهور علامات التقدم في السن بصورة مبكرة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

عملية شد الوجه بالخيوط.. ميزاتها ومخاطرها

توريد الشفايف طبيعياً بأسهل الطرق والوصفات الفعالة

علاج كلف الوجه بأفضل الخلطات الطبيعية