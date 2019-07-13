كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 04:34 مساءً - إذا كنت تعانين من مشكلة الشعر الجاف، وتريدين إعادة الحيوية واللمعان الى شعرك، سنقدم لك في ما يلي أبرز الأسباب التي تؤدي الى جفاف الشعر، وأفضل ماسك لـ ترطيب الشعر الجاف، لتستعيدي من خلاله صحة شعرك ومظهره المتألق.



أسباب إصابة الشعر بالجفاف



- تلف الطبقة التي تغلف الشعر، والتي تحميها من العوامل الخارجية، لا سيما أشعر الشمس، والرطوبة، والرياح الشديدة... ويعود سبب تلفها الى تعرضها لأحد العوامل المضرة، فتخف قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الشعر، مما يؤدي الى إصابة الشعر بالجفاف.

- جفاف فرة الرأس، الذي يؤدي الى عدم قدرتها على إنتاج كمية كافية من الزيت الطبيعي المرطِّب للشعر، مما يسبب جفاف الشعر وظهور قشرة الرأس.

- مستحضرات تصفيف وتلوين الشعر، التي تحتوي بمعظمها على مواد كيماوية تخترق الطبقة المغلِّفة للشعر لتحد من مظهر الشعر الحيوي واللامع، فيصبح جافاً وباهتاً.



أفضل ماسك لترطيب الشعر الجاف



ماسك زيت بذور العنب



للاستفادة من فوائد زيت بذور العنب بشكل كامل على الشعر الجاف، اعمدي دائماً الى خلطه مع أحد الزيوت الطبيعية، خصوصاً زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، وزيت الأرغان. وكل ما عليك فعله، هو خلط كمية كافية من زيت بذور العنب مع أحد الزيوت الطبيعية المذكورة آنفاً، ومن ثم تطبيق الخليط على فروة رأسك وشعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه مدة ساعة كاملة. من ثم اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

ماسكات لترطيب الشعر



اهرسي ثمرة ناضجة من الأفوكادو جيداً، ثم أضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على قوام متجانس. وزعي خليط الأفوكادو وزيت الزيتون على خصلات شعرك بالتساوي، من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك مدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



ماسك زيت الزيتون والعسل

ماسكات لترطيب الشعر



قومي بخلط نصف كوب من العسل وربع كوب زيت الزيتون جيداً. ضعي الخليط في وعاء على النار الى أن يصبح فاتراً. من ثم، طبقي الخليط على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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