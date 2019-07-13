لابد من استشارة الطبيب.. 3 طرق صحية لتأجيل موعد الدورة الشهرية

عادة ما تسبب الدورة الشهرية أعراض تؤثر على الحالة المزاجية للمرأة، منها التوتر والعصبية، لذلك تحاول بعض السيدات تأجيل موعد الدورة الشهرية تجنبًا المرور بهذه الأعراض.
وعرضت صحيفة "elle" الفرنسية بعض الطرق الصحية التي يمكن أن تتبعها المرأة لتأجيل موعد قدوم الدورة الشهرية، يكن ينصح ألا تستخدم هذه الطرق إلا بعد الرجوع واستشارة الطبيب أولًا:
استخدام حبوب منع الحمل
يمكن للمرأة تناول أقراص منع الحمل، فهي تمنع نزول دم الحيض، لكن يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.
أغذية لوقف الدورة الشهرية
توجد بعض الأطعمة يمكن أن تتناولها المرأة فهي تمنع نزول الدورة الشهرية، مثل شوربة العدس، ويجب أن تمنع عن تناول الثوم والفلفل، فهي من الأطعمة التي تحفز نزول الدورة.
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة بشكل منتظم تعمل على التحكم في الدورة الشهرية، وهي من العوامل المهمة بالنسبة للنساء اللائي تعانين من نزول الدورة الشهرية مرتين خلال نفس الشهر.
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