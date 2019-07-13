بعد حادث المرج.. نصائح لحماية طفلك من الغرق

"الغرق" شبح يراود الآباء دائما، خوفا على أطفالهم أثناء ممارسة السباحة سواء في البحار أو حمامات السباحة.

وكان طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، توفي صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة بمنطقة الفلاحة في المرج.

من جانبه قدم موقع "Share Care"، نصائح عدة لضمان سلامة الأطفال أثناء استمتاعهم بالسباحة.

تعلم السباحة

يجب الاهتمام بتعليم الطفل السباحة، والفرق بينه وبين العوم في البحر.

راقب طفلك

ينبغي دوما مراقبة الأطفال بعناية شديدة أثناء سباحتهم، كما يفضل أن تكون على دراية بالإسعافات الأولية، وخاصة "الإنعاش القلبي والرئوي" حتى تتمكن من التدخل والإنقاذ، إذا ما تتطلب الأمر.

لا تتركه يسبح بمفرده

تحت أي ظروف لا تقم بالسماح لطفلك بالسباحة بمفرده أو اللعب في المياه دون إشراف شخص بالغ، ولا تعتمد على قيام طفل آخر بحماية طفلك أثناء السباحة، ولا تعتمد على ارتداء العوامات فقط.

Advertisements

لا تعتمد على العوامات

إذ أنها قد تفرغ من الهواء الموجود بداخلها، الأمر الذى يمكن أن يعرض الأطفال للغرق.

احذر.. المناطق غير الآمنة

يجب منع الأطفال من السباحة في المناطق غير الآمنة أو التي يوجد بالقرب منها كهرباء، لمنع تعرض الطفل للماس الكهربائي.

ضع سور لحمام السباحة المنزلي

في حال امتلاك حمام سباحة بالمنزل، يجب إحاطته بسور من جميع الجهات. وينبغي أن يكون هذا السور مرتفعا بما فيه الكفاية ومغلقا بشكل جيد، وذلك لمنع الأطفال من التسلل إليه والسباحة بمفردهم.

التأكد من نزول طفلك إلى حوضه الخاص

تأكد من نزول الأطفال إلى الأحواض الخاصة بهم، ووجود منقذ على حافة الحوض.

وكان دفع طفل حياته ثمنا للإهمال داخل حمام سباحة خاص بأحد المواطنين في منطقة المرج صعقا بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت نيابة المرج حبس العامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإهمال المتسبب في وفاة طفل صعقا بالكهرباء.

​