شافكي المنيري تحتفل بتخرج ابنتها: يوم صعب.. لكن البهجة أحلى سند

احتفلت الإعلامية شافكي المنيري، بتخرج ابنتها "هنا" من الجامعة، قائلة: "يوم التخرج كان صعب علينا إنسانيًا ولكن النجاح والبهجة كانوا أحلى سند".

الإعلامية: يوم عظيم.. أولادنا هم أصدقاؤنا غدا

ونشرت "شافكي" مجموعة من الصور برفقة ابنتها، خلال حفل التخرج، مُعلقة بقولها: "أول يوم أشوف الفرح في وجه وعيون هنا من جديد.. يوم عظيم.. أولادنا هم أصدقائنا غدًا، ورعايتهم والاهتمام بهم تراه دائمًا بعينيك عندما يرفعون رأسك".

وتابعت: "أحلى استثمار في العالم هو تعليمهم وتربيتهم.. الحمد لله.. عندما نادوا على اسم هنا.. هنا ممدوح عبدالعليم، عرفت قد إيه ربنا عوض هنا بتربيتنا لها ممدوح وأنا.. مبروك أحلى هنونة.. مبروك ممدوح.. ستظل في القلب والعين.. في كل مراحل حياتها".

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