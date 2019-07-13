- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احتفلت الإعلامية شافكي المنيري، بتخرج ابنتها "هنا" من الجامعة، قائلة: "يوم التخرج كان صعب علينا إنسانيًا ولكن النجاح والبهجة كانوا أحلى سند".
الإعلامية: يوم عظيم.. أولادنا هم أصدقاؤنا غدا
ونشرت "شافكي" مجموعة من الصور برفقة ابنتها، خلال حفل التخرج، مُعلقة بقولها: "أول يوم أشوف الفرح في وجه وعيون هنا من جديد.. يوم عظيم.. أولادنا هم أصدقائنا غدًا، ورعايتهم والاهتمام بهم تراه دائمًا بعينيك عندما يرفعون رأسك".
وتابعت: "أحلى استثمار في العالم هو تعليمهم وتربيتهم.. الحمد لله.. عندما نادوا على اسم هنا.. هنا ممدوح عبدالعليم، عرفت قد إيه ربنا عوض هنا بتربيتنا لها ممدوح وأنا.. مبروك أحلى هنونة.. مبروك ممدوح.. ستظل في القلب والعين.. في كل مراحل حياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر شافكي المنيري تحتفل بتخرج ابنتها: يوم صعب.. لكن البهجة أحلى سند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.