صور.. طرائف الفنانات في "تحدي العمر": "شيماء سيف حرم كنتاكي.. وريم بقت مكسيكية"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس تحديا جديدا، شارك فيه العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي، تحت شعار "تحدي العمر" أو "Age Challenge".

"تحدي العمر" عبارة عن تغيير شكل الوجه ليبدو عجوزا، وأكبر من عمره بسنوات عدة، فيبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ 80 على حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.

خاضت العديد من الفنانات تجربة التحدي من خلال نشر عددًا من الصور، عبر حساباتهن الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مصحوبة بتعليقاتهن على ما سيبدون عليه في المستقبل، رغم حرصهن دوما على الظهور بشكل جذاب وشاب.

من أبرز الفنانات اللائي شاركن في التحدي المطربة ساندي، والفنانون شيماء سيف وزوجها كارتر، وبلقيس وريم البارودي.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة لها من التحدي الذي يحدد ملامح وجهها في المستقبل، وأرفقت تعليقًا عليها متسائلة عن إمكانية تحمل نجلها ومتابعيها ملامحها ووجها الذي سيسوده العجز والكبر قائلةًً: "يا ترى وأنا في السن ده راين هيسال عليا، هيفتكرني أصلا هيستحمل كلامي الكتير معاه من كتر ما أنا ساكته عشان لوحدي، ياتري انتو كمان هتفتكروني؟ ولا لما أموت محدش هيمشي في جنازتي عشان نجمي اطفى، أسفه نكدت عليكم بس الناس اللي في السن ده إحنا مقصرين معاهم أوي وأولهم أهالينا".

تفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، قائلين: "أنتِ إنسانة رائعة ...أما بخصوص النكد...لا أظن أنه سيسمع كلامك عندما يكبر...سيصيبه الخرف والطرش، والله لو كبرتي مئة سنة وبقي شكلك عجوز هفضل احبك برده، والله مش بالشكل خالص يكفي روحك الحلوة وطيبتك بجد حتى لو كان شكلك وحش، في حد يخطف قلب حد كده".

فيما شبهها أخرون بالفنانة الراحلة زهرة العلا، "بقيتي شبه زهرة العلا خالص، لوهلة افتكرتك هي".

شيماء سيف وكارتر.. الحاج كنتاكي وحرمه

تعاملت الفنانة شيماء سيف مع الأمر بطريقة كوميدية، حينما خاضت التجربة بصورة تجمعها مع زوجها كارتر والتي تغير خلالها ملامحها بشكل كلي، وأرفقت تعليق على الصورة قائلةً: "الحاج كنتاكي وحرمة الحجة شيكن ونجز".

لقيت الصورة تفاعلا كبيرا من محبي الفنانة، الذين كتبوا العديد من التعليقات الكوميدية، كان أبرزها: "شيماء.. كارتر متغيرش كتير ده معناه إنك مطلعتيش عينه أوي، ايه ده يا شيماء، مهضومين دخيل قلبك شو طيبة بكل الأعمار، لا الحجة والحج مارك وماري قلبتو على لبنانين تحفة بجد وربنا يخاليكم لبعض يارب، أي الكرمشه دي كلها يا شيمو، يالهوي مش انتو خالص".

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بلقيس.. امرأة حكيمة

شاركت الفنانة والمغنية اليمنية بلقيس في تحدٍ تقدم العمر، حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" صورة لها خلال التحدي وأرفقت تعليق على الصورة قائلةً: "شكلي المحتمل في الـ70 أو80 إذا أمد الله بعمري إن شاء الله".

بدأت بلقيس تحلل شخصيتها التي بدت عليها خلال الصورة حيث ظنت أنها ستكون شخصية أكثر حكمة وجمال رغم تقدم العمر بها، وقالت: "أرى امرأة حكيمة وجميلة وخط الزمن على وجهها دروس وعبر علمتها لأحفادها بالمناسبة الصورة مطابقة 100٪؜ شكليا لجدتي من والدي (الزهراء) رحمها الله فأنا شديدة الشبه بها في صباها".

تفاعل متابعو "بلقيس" مع صورتها بتعليقات حملت الكثير من الطاقة الإيجابية وكان أبرزها: "قمر والله العظيم انصدمت قلت لحالي مين هي امرأة الجميلة الله يحميكي، ما شاء الله راسمه حواجبك وانتي عجوز، انتي قمر فعلا شكلاً وموضوعاً.. الله سبحانه زادك جمال العقل والرزانة.. بارك الله فيك وعقبال ماتفرحين بأحفاد أحفادك، كلما تكبر تحلا وتصير أحلا وأحلا بين الخد والحاجب سحر العالم كله".

ريم البارودي.. قلبت مكسيكية

شاركت الفنانة ريم البارودي أيضا في تحدِ تقدم العمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "قد التحدي".

وبمجرد نشرها الصورة بدأ متابعوها في التفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات، وجزء من التحدي هو إيجاد الشبه بين من نشر صورته ونجم كبير.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين معها وكان أبرز التعليقات:" قلبتي شبة المكسيكين كده ليه، قمر شكلا وحتبقي ست تجنن بروحها ونظرتها وفرفوشه كده، قلبتي ريهام سعيد كده ليه.. سبحان الله بحبك موت ومبقبلهاش عمي إنتوا أنتيم إزاي وهي سمجه وإنت حته سكر، بقيتي شبهه الممثلة التركية اللي كانت مامت جوز بيسان أخت سمر في العشق الممنوع".

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