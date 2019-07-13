"الصحة" للسيدات: اطمئنوا.. حبوب منع الحمل لا تسبب سرطان الثدي

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام شائعات مفادها تسبب حبوب منع الحمل في الإصابة بسرطان الثدي، ما أثار الكثير من التخوفات.

مقرر "القومي للسكان": لا ضرر منها.. وهذه طريقة تناولها

وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، استشاري النساء والتوليد بالقصر العيني، إن ما أثير حول حبوب منع الحمل وتسببها في الإصابة بسرطان الثدي، ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أن تلك الحبوب آمنة ولا ضرر منها.

وأضاف استشاري النساء والتوليد لـ"الوطن"، أن هناك نوعين من أقراص منع الحمل، هي أقراص "ثنائي الهرمون" فيحتوي الشريط على 21 قرصا، تتناوله "غير مرضعة" بواقع قرص كل يوم لمدة 21 يوماً، وتتوقف عن أخذ الحبوب لمدة سبعة أيام، ثم تبدأ في شريط جديد.

وأضاف: "النوع الأخر هو الأقراص ذات الهرمون الواحد (أحادي الهرمون) ويحتوى على 28 قرصا، تتناولها (المرضعة) يومياً في موعد ثابت منذ اليوم الأول لنزول الدورة دون توقف، حيث تبدأ الشريط الجديد فور انتهاء القديم"، مشيرا إلى أن المرضعة تستخدمها بعد الولادة بستة أسابيع دون تأثير على كمية أو نوعية اللبن.

وأكد أن أقراص منع الحمل أفضل وسيلة للزوجين في بداية رحلتهم، ومن مميزاتتها أيضا أنها تقلل مدة الدورة الشهرية وتنظمها وتقلل من آلامها، كما أنها تمنع عملية التبويض.

واستطرد: "لا ضرر من أقراص منع الحمل سواء استخدم سنة أو خمس سنوات، ولا بد من الرجوع للطبيب، لاختيار وسيلة منع الحمل المناسبة لكي".

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رئيس قطاع تنظيم الأسرة للسيدات: اطمئنوا الحبوب آمنة.. ويجب فحص الثدي بعد انتهاء الدورة الشهرية

وبدورها قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة، إن الوحدات الصحية تعمل على تعليم السيدات المترددات على عيادات تنظيم الأسره سواء مستخدمي حبوب منع الحمل أو وسيلة أخرى، الفحص الذاتي للثدي بعد انتهاء كل دورة شهرية، بالإضافة إلى الفحص العام الطبي للسيدة.

وأضافت السنباطي لـ"الوطن": "اطمئنوا.. حبوب منع الحمل آمنة، ولابد من إجراء الكشف الذاتي للثدى بعد كل انتهاء الدورة الشهرية".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الحكومية لـ9 ملايين و357 ألف و629 منتفعة منهم مليون و292 ألف و755 منتفعة جديدة، بالإضافة إلى 451 ألف و163 منتفعة منهم 105 آلاف و647 منتفعة جديدة بـ19 محافظة، جرى اختيارها بناءً على الأولويات وطبقاً للمؤشرات الديموجرافية في هذا الشأن، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" تحت شعار: "حقك تنظمي".

وكما تقدم الخدمات لـ184 ألف منتفعة منهن 41 ألف منتفعة جدد من خلال 11 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة من الخدمات الصحية والنائية، و27 ألف منتفعة منهن 7 آلاف منتفعة جديدة من خلال 175 قافلة صحة إنجابية لنشر خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية.

كما قامت بتوفير 3 ملايين حقنة أحادية الهرمون و5 ملايين شريط حبوب مركبة و5 ملايين شريط حبوب أحادية الهرمون و2 مليون واقٍ ذكري بأماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى توريد 75 ألف كبسولة تحت الجلد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

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