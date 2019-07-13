منها أمراض الكبد.. اصفرار العين ينذر بأمراض خطيرة

ينبهنا اصفرار العين إلى وجود مشكلات صحية، تظهر أعراضها تغير لون بياض العين إلى الأصفر، ويحدث ذلك بسبب تراكم مادة البيليروبين في الدم. ولا ينتبه البعض إلى أن تغير لون العين ينذر باحتمالية الإصابة بأمراض خطيرة منها كما ذكرها موقع "سكاي نيوز".

الكبد

هذا الاصفرار في بياض العين، قد يعني إصابة الشخص بمرض في الكبد، وهو ما يستدعى استشارة الطبيب.

حصى المرارة

ومن الأسباب الأخرى التي قد تكون سببًا في اصفرار العين الإصابة بحصى المرارة.

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البنكرياس

ومن الأسباب الأخرى للإصابة التهاب البنكرياس والتهاب الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية.

أمراض الدم

ومن الأمراض الأخرى التي قد تكون سببا في اصفرار العين، وجود حصى في المرارة، والتهاب البنكرياس، والتهاب الكبد، وأمراض الخلايا المنجلية "أمراض الدم".

يشار إلى أن أصفرار العين شائع بين الأطفال حديثي الولادة، وتظهر علاماتها خلال 72 ساعة من وقت الولادة.

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