فيديو.. إعلامية سعودية تغازل خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

بعبارات الغزل والإعجاب، استقبلت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، الفنان خالد سليم، على هامش تواجده في مدينة جدة السعودية مع "أبلة فاهيتا"، لتقديم فعالية فنية تحمل الطابع الفكاهي ضمن موسم حفلات جدة الفني في السعودية.

دخل خالد سليم غرفة الاستراحة، ليتفاجأ بكلمات الإعلامية السعودية روزانا: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده.. جمال صوتك وشكلك وإحساسك.. جمال غير طبيعي أنت شيء متكامل" ليرد عليها: "دا جمالك أنتي.. هو أنا هلقيها من أبلة فاهيتا ولا منك".

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واستكملت "روزانا" في مقطع الفيديو المتداول، حديثها لخالد عن نجاح الحفل الذي قدمه وحماسة تشجيع جمهور جدة له: "جدة انقلبت عليك.. فعالية ناجحة جدًا".

وأعرب الفنان خالد سليم عن سعادته بنجاح الفعالية الذي قدمها للمرة الأولى أمام الجمهور السعودي، مؤكدًا بأن المملكة العربية السعودية حققت طفرة كبيرة خلال فترة قصيرة.

ويذكر أن الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وخالد سليم قدما للمرة الأولى فعالية فنية فكاهية أمام جمهور جدة على مدار يومين متتاليين، وذلك ضمن موسم فعاليات جدة الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع عدد من الفنانين المصريين منهم شيماء سيف.

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