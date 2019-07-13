نجلاء بدر تشارك في تحدي العمر.. ومتابعوها: شبه شويكار

"تحدي العمر"، ترند جديد بدا يغزو منصات التواصل الاجتماعي بشدة منذ ليلة أمس، وهو عبارة عن تغيير شكل الوجه ليبدو عجوز، وأكبر من عمره بسنوات عدة، وكالعادة كان للفنانين مشاركة فيه، ومن بينهم نجلاء بدر.

تحرص الفنانات دوما على الظهور بشكل جذاب وشاب، بل يلجأن أحيانا لعمليات التجميل ليبدو مظهرهن أكثر جمالا وشبابا، ولكن هذا التحدي يظهر عكس ذلك تماما، ويظهر الوجه بتجاعيد العجز، شاركت نجلاء بدر متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورتها في التحدي.

وكتبت في التعليق الذي أرفقته بالصورة، "تحدي العمر، أنا وحفيدتي وجدتي"، وبمجرد نشرها الصورة بدأ متابعوها في التفاعل معها عبر الإعجابات والتعليقات، وجزء من التحدي هو إيجاد الشبه بين من نشر صورته ونجم كبير.

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واتفق متابعو نجلاء بدر على أنها تشبه "شويكار"، حيث جاء من بين التعليقات، "حلوه، وشبه شويكار جدا لما كبرتي"، و"شبه شويكار فعلا"، و"وربنا قمر حتا لو عندك مليون سنه يا نوجا".

واستخدمت نجلاء بدر التحدي لتظهر شكلها وهي كبيرة، وكذلك في الصغر، حيث بدت في إحدى الصور عجوز ولكن أنيقة، وفي الصورة الأخرى ظهرت طفلة صغيرة.

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