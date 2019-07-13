فيديو.. حكاية مايان الـ"كيوت" مع أغاني المهرجانات: أنا مافيا

قد تنخدع في ملامحها البريئة الهادئة من أول وهلة، ولكن مقطع فيديو "رقص × رقص" سيغير قناعتك تماما، هدوء الفنانة مايان السيد "الكيوت" مثلما يراها البعض يخفي وراءه "شقاوة كبيرة"، ففي حقيقة الأمر تحب المهرجانات الشعبية والرقص إلى جانب مواهبها في الكوميديا.

تصدرت "مايان" مركزًا متقدمًا على محرك البحث "جوجل"، بعدما حلت ضيفة مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، تحدثت خلاله عن مشوارها الفني والأعمال التي شاركت بها، والفنانين الذين دعموها، ودورها في مسلسل "كإنه إمبارح" بالإضافة إلى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع.

ويلقى هُن الضوء على جوانب من حب الفنانة مايان السيد، للأغاني والمهرجانات الشعبية بصفة كبيرة.

مافيا

خطفت مايان أنظار الجمهور من خلال رقصها بطريقة كوميدية على أغنية"مافيا" للفنان محمد رمضان، حينما ظهرت بأزياء "كاجوال" فضفاضة، مختتمة الفيديو بتقليد استعراض "رمضان"، الذي اشتهر به في فيديو كليب أغنيته الأخيرة.

مهرجان شعبي

وظهرت خلال مقطع فيديو مصور ترقص هي وإحدى صديقاتها بشكل هستيري ومضحك على مهرجان شعبي، بالإضافة إلى تقليدها بعض حركات مطربيها المفضلين.

Advertisements

جاي في حكاية

الرقص على أنغام الأغاني الشعبية وتقليد الحركات الاستعراضية هواية محببة إلى "مايان"، مثلما ظهرت وهي ترقص على أنغام مهرجان "جاي في حكاية" الذي انتشر كثيرا في حفلات الزفاف.

وقالت "مايان" خلال لقائها في برنامج "الجمعة في مصر" إن علي ربيع أخبرها بأنه شاهدها خلال فيديو على "إنستجرام" كانت ترقص فيه على أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، ورشحها لدور خلال مسلسله "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وتابعت أن علي ربيع كان كثير المزاح، الأمر الذي جعلها تضحك بشكل مستمر خلال كواليس تصوير المسلسل: "كنت بضحك بجد، ومشهد الولادة غطيت نفسي بالبطانية عشان أعرف أضحك تحتها، لأني كنت ميتة من الضحك".

وأعربت مايان عن تمنيها أن تصبح فنانة شاملة، "نفسي أبقى فنانة شاملة أمثل وأغني وأرقص"، لكنها تحتاج أن تتدرب كثيرًا على الغناء، حيث أدت أغنية "يا واد تقيل"، للفنانة الراحلة سعاد حسني، على الهواء.

​