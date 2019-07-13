تعرضت للإصابة والسرقة.. المذيعة السورية هبة حيدر في دوامة الأحزان

أحداث أليمة تعرضت لها المذيعة السورية هبة حيدر مؤخرا، حيث كشفت عن إصابتها في ركبتها، وسرقة حقيبتها في مطار هولندا أثناء توجهها إلى إسبانيا.

وذكرت "حيدر" تفاصيل ما تعرضت له من حادث سرقة وإصابتها في ركبتها، على حسابها بموقع "إنستجرام": "مرات ممكن تغير مجرى حياتك حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام إجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لا تساعدني على المشي إطلاقًا بسبب قطع في أربطة الركبة (الرباط الصليبي)، ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم.. بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة إلى إسبانيا".

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وأوضحت المذيعة السورية أن الحادث كان وراء اختفائها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة: "يمكن تعودنا نشارك معكم بس لحظات الفرح واللحظات الحلوة في حياتنا لدرجة بعض الناس تعتقد حياتنا كلها وردية مع أنو في أيام كتير منختفي فيها من السوشال ميديا بكون عنا مشاكل وهموم أو امراض أو غيره وما منحب نظهر بأوجاعنا أمامكم، حبيت طمنكم عني بسبب مسجات البعض اللي عم يقلولي مختفية وينك طمنينا عنك الحمدلله أنا بخير".

وهبة حيدر هي مذيعة سورية، تعمل في قناة "إم بي سي 1"، درست إدارة أعمال في جامعة دمشق، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الإمارات لدراسة دبلوم إعلام.

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